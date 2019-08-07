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Şahinbey’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Kurban Bayramına sayılı günler kalırken Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için kurban kesim ve satış noktaları belirlendi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05
Şahinbey’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Kurban Bayramına sayılı günler kalırken Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için kurban kesim ve satış noktaları belirlendi.


Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Şahinbey Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak, ilçe genelinde 6 noktada kurbanlık hayvan satış yeri, 15 noktada ise kurban kesim noktası belirledi. Satıcı ve alıcıların temiz bir ortamda kurbanlık alışverişini yapması için kurbanlık hayvan satış noktalarını temizleyen ekipler, satış süreci boyunca da denetim yaparak alanların temiz kalmasını sağlayacak.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim alanlarımız belirlenmiş durumda. Öncelikle kurban satış alanları ve çevresini temizleyerek, kullanım için hazır hale getirdik. Kurban Bayramında da ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek” dedi.



Kurban satış yerleri


Bu yıl ki kurban satış noktaları ise Bozoklar Mahallesi, Mehmet Küçükparmak İlköğretim Okulu arkası, 1 Nolu Sanayi Caddesi No 115 karşısı boş alan, Kahvelipınar Mahallesi Özdemirbey Caddesi ile Onur Mahallesi 43 nolu cadde arasında kalan 77 nolu cadde üzerindeki boş alanlar, Kolejtepe Mahallesi İnönü Caddesi Keleşhoca Mağarası içi (Kilis Garajı), İstiklal Mahallesi 140 nolu cadde ile 150 nolu caddenin kesiştiği yerde bulunan boş alan, Yeditepe Mahallesi Deniz Semt Pazarı yanındaki boş alan, Karataş Mahallesi 418 nolu cadde Alpet Petrol karşısı, boş alan olarak açıklandı.



Kurban kesim yerleri


Bu yıl 15 noktada yapılacak olan kesim yerleri ise Karataş Semt Pazarı, Kocatepe Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu, 23 Nisan Semt Pazarı, Şehit Fuat Oğuzcan İlkokulu, Dr. Sadık Ahmet İlkokulu, Büyükşehir Belediye Kreşi, Sena Büyükkonuk Ortaokulu, Deniz Semt Pazarı, Dayı Ahmet Ağa İlkokulu, Bahattin Kayalı İlkokulu, Kılınçoğlu Semt Pazarı, Akkent Semt Pazarı, Mavikent Semt Pazarı, Güneş Semt Pazarıolarak açıklandı.


Başkan Mehmet Tahmazoğlu ayrıca Kurban Bayramı öncesi ve bayram günü Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mesai saati gözetmeksizin işlerinin başında olacağını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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