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Şahinbey’de ’Gastronomi Kütüphanesi’ protokolü

Şahinbey Belediyesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında tarihi Mecidiye Han’da Gastronomi Kütüphanesi kurulması için protokol imzalandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:12
Şahinbey’de ’Gastronomi Kütüphanesi’ protokolü

Şahinbey Belediyesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında tarihi Mecidiye Han’da Gastronomi Kütüphanesi kurulması için protokol imzalandı.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yıllardır atıl durumda olan tarihi Mecidiye Han’ı yaptığı restorasyonla yeniden Gaziantep turizmine kazandırdı. Şahinbey, tarihi hanın içerisine de Gastronomi Kütüphanesi yapılması için İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile protokol imzaladı.


Mecidiye Han bilgi ve lezzet yeri olacak


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mecidiye Han’a gelenlerin hem bilgi hem de lezzet anlamında doyacağını belirterek,“İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Şahinbey Belediyemiz arasında restorasyonunu tamamladığımız Mecidiye Han içerisinde Gastronomi Kütüphanesi yapımı ile ilgili protokol imzaladık. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Mecidiye Han’ı sahaflar çarşısı olarak hizmete açacağız. Tarihi hanın içerisinde Millet Kıraathanesi ve Gastronomi Kütüphanesi olacak. Bu kütüphanede şehrimizin yöresel lezzetleri tatları kitaplaştırılmış halde halkımızın hizmetinde sunulacak. Yine Mecidiye Han’ın içerisinde yöresel yemeklerimizin sunumunun ve satışının yapılacağı bir mekan da yapacağız. Böylece Mecidiye Han’a gelenler bilgiye de lezzete de doymuş olacak. İş birliği ve desteklerinden dolayı İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz’a teşekkür ediyorum” dedi.


Gaziantep’te bir ilk


İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da projenin toplumun her kesimine hitap edeceğini belirterek, “İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde gastronomi turizminin geliştirilmesi amacıyla bir çağrı yapmıştık. Bu kapsamda Adıyaman, Kilis ve Gaziantep illerimizden çok sayıda proje başvurusu aldık. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte bu projelerden birinin protokolünü imzaladık. Bu proje Gaziantep’te bir ilkin meyvesini verecek ve ilk kez Gaziantep’te gastronomiye özel bir kütüphane oluşturulacak. Bu da Gaziantep’in UNESCO Geliştiric Şehirler Ağı arasındaki rolünü daha da güçlendirecek. Bu kütüphane aşçılara, öğrencilere, şeflere ve toplumun bütün kesimlerine hitap edecek. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:12
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