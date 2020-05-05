Şahinbey’de evde kal yarışması

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde vatandaşların korona virüs (Covid-19) salgınına karşı evde geçirilen vakitlerin daha verimli değerlendirilmesi amacıyla sosyal medya üzerinden sorular sorularak, yarışma düzenleniyor. Sorulara doğru cevap veren vatandaşlara ise ödül yağıyor.

Korona virüsü nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların zamanını en kaliteli şekilde değerlendirmeleri için sosyal medya üzerinden çeşitli sorular sorarak, hediyeler veren Şahinbey Belediyesi vatandaşları hediye yağmuruna tutmaya devam ediyor. Sorulan sorulara doğru cevap veren vatandaşlara bisiklet, spor ayakkabısı, futbol topu, okul çantası ve kitap gibi birçok hediye veren Şahinbey Belediyesi, ödülleri vatandaşların evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan, Şahinbey Belediyesi Halkla İlişkiler ekipleri tarafından evlerine gönderiyor.

"Hediyelerle mutlu ediyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların evde kaldığı sürece sosyal medya üzerinden düzenlenen yarışmalarla çeşitli hediyeler kazandığını belirterek, “Korona virüsü nedeniyle dünya genelinde yaşanan zorlu bir süreç var. Biz bu süreci hem ülkemizde hem de Şahinbey İlçemizde en hafif ve en verimli nasıl geçirebileceğimizin çözümlerini bularak vatandaşımızla paylaşıyoruz. Belediyemizin sosyal medya kanalları üzerinden vatandaşlarımıza çeşitli sorular soruluyor. Doğru cevap veren vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler veriyoruz. Böylece vatandaşlarımız evde kaldıkları zamanı en verimli şekilde değerlendirmiş oluyorlar. Aldıkları hediyelerle mutlu oluyorlar. Vatandaşlarımız mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz” diye konuştu.