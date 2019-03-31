Şahinbey seçim 2019 sonuçları | Gaziantep Şahinbey belediye seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı
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Gaziantep Şahinbey seçimleri son dakika Şahinbey’de yarış Cumhur İttifakı adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu ile Millet ittifakı Muhittin Sait Köse arasında geçmekte. Gaziantep Şahinbey 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını yeniakit.com.tr’den takip edin. 2019 Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. Şahinbey yerel seçim sonuçları 31 Mart 2019. Yerel seçim 2019 Gaziantep Şahinbey ilçe sonuçları açıklandı mı? Şahinbey yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim sonuçları ne, oy sonuçları, hangi parti en fazla oy aldı. Şahinbey 31 Mart 2019 son dakika yerel seçim sonuçları. Şahinbey belediyesi hangi parti kazandı? Şahinbey seçim sonuçları dakika dakika bu sayfadan takip edebilirsiniz.
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AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi de Millet İttifakı kapsamında 2019 yerel seçimlere girdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen, oy kullanmaya başladı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Köyde ikamet eden seçmenler, il genel meclisi üyeliği, köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği seçimi, büyükşehir olmayan illerde yaşayan vatandaşlar, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi, büyükşehirlerde yaşayanlar ise büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi için oy kullandı. Peki Şahinbey 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 Şahinbey yerel seçim sonuçları, Gaziantep Şahinbey yerel seçim sonuçları 2019, Şahinbey belediye seçim sonuçları 2019 son dakika ne oldu? İşte Şahinbey 31 Mart 2019 son dakika yerel seçim sonuçlar...
AK Parti Gaziantep belediye başkan adayları
Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)
Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu (Cumhur İttifakı)
Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu (Cumhur İttifakı)
Nizip: Mehmet Sarı (Cumhur İttifakı)
İslahiye: Kemal Vural (Cumhur İttifakı)
Nurdağı: Ökkeş Kavak (Cumhur İttifakı)
Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu (Cumhur İttifakı)
Araban: Mehmet Özdemir (Cumhur İttifakı)
CHP Gaziantep belediye başkan adayları
Şahinbey: Muhittin Sait Köse
Şehitkamil: Nesrin Tuncel
Oğuzeli: Mustafa Dinçkan (Millet İttifakı)
Karkamış: Ali Doğan (Millet İttifakı)
Araban: Hasan Doğru (Millet İttifakı)
İslahiye: Mustafa Köse (Millet İttifakı)
MHP Gaziantep belediye başkan adayları
Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (Cumhur İttifakı)
Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti Gaziantep belediye başkan adayları
Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı)
Şahinbey: Abdulhadi Bay
Şehitkamil: Bekir Öztekin
Nizip: Mehmet Aslan (Millet İttifakı)
Nurdağı: Orhan Yılmaz (Millet İttifakı)
Yavuzeli: Mehmet Kaya (Millet İttifakı)
Saadet Partisi Gaziantep belediye başkan adayları
Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek
Şahinbey: Oğuz Çapan
Şehitkamil: Ahmet Necati Sarı
Oğuzeli: Ethem Yılmaz
Nizip: Ahmet Kurban
Karkamış: Ahmet Şahin
İslahiye: Bekir Durdu
Nurdağı: Murat Bağcı
Yavuzeli: İzzettin Beyaz
Araban: Zeynel Açıkgöz
Bağımsız Türkiye Partisi Gaziantep belediye başkan adayları
Gaziantep Büyüşehir: Mahmut Özdemir
Şahinbey: Mehmet Yaşar Yiğit
Şehitkamil: Adil Türköz
Oğuzeli: Ömer Ökeli
Nizip: Ejder Karaduman
Karkamış: Lütfü Elmas
İslahiye: Mustafa Kamil Eksen
Nurdağı: Hasan Hüseyin Avşar
Yavuzeli: İsmail Vaysal
Araban: İsmail Zateroğulları
DSP Gaziantep belediye başkan adayları
Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan
Şahinbey: Yakup Öztürkmen
Nizip: Şerif Kara
Nurdağı: İsmail Arslan
Vatan Partisi
Gaziantep Büyüşehir: Sinan Büyükhatipoğlu
Şahinbey: Fahrinüsa Güney Yel
Şehitkamil: Seyyale Ergün
Büyük Birlik Partisi Gaziantep belediye başkan adayları
Nurdağı: Hasan Dilek
Demokrat Parti Gaziantep belediye başkan adayları
Şahinbey: Cafer Köroğlu
Şehitkamil: Mehmet Barış Kınacılar
Oğuzeli: Kurtuluş Özdemir
Nizip: Ahmet Hakan Akfırat
İslahiye: Yusuf Yıldızgil
Türkiye Komünist Partisi Gaziantep belediye başkan adayları
Gaziantep Büyüşehir: Suat Ayaz
Şahinbey: Mehtap Şahan
Şehitkamil: Mustafa Gövyaprak
Bağımsız Adaylar
Gaziantep Büyükşehir: Hasan Şahin Karacaoğlu, Mahmut Karalar, Sibel Altıntaş
Şehitkamil: Gazi Albayrak, İsmail Ercan
Araban: Mehmet Kılıç
İslahiye: İlyas Gezer
Nizip: Mehmet Alpaslan, Ahmet Çelik
Oğuzeli: Doğan Özmaya
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