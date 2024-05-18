Şahinbey Millet Kütüphanesi hizmete açıldı

Gençlere ve eğitime yönelik projeleriyle vatandaşın takdirini kazanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesini Gaziantep’e kazandırdı. 40.00 metrekarelik alana yapılan Şahinbey Millet Kütüphanesi grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, kafeterya, internet ve ücretsiz çorba hizmetleri ile Gaziantep’in en büyük Türkiye’nin ise en büyük ikinci kütüphanesi olarak Gaziantep’e hizmet verecek.



HEYECANLA BEKLENEN O AN GELDİ

Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesinin Gaziantep’in ve Şahinbey’in hizmetine sunulduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Gençlerimizin heyecanla beklediği o an geldi ve Şahinbey Millet Kütüphanesi’ni vatandaşımızın ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Temelini attığımız ilk günden bu yana şehrimize böyle bir eseri kazandırmak için büyük bir fedakârlık ile çalıştık. 40.000 m² alan üzerine inşa ettiğimiz kütüphanemiz 500.000 kitap kapasiteli ve içerisinde grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hazırlık, lisans ve lisansüstü çalışma salonları, bilgisayarlı çalışma salonları, güzel sanatlar ve mühendislik çalışma alanları ile öğrencilerimize hizmet verecek. Kütüphanemiz aynı anda 4.500, günlük 20.000 öğrencimize ve vatandaşımıza hizmet verecek. Kütüphanemizde bilgisayar, internet ve çorba bizden çalışmak ve başarmak ise gençlerimizden. Kütüphanemizi gençlik haftasında vatandaşımızın hizmetine sunduk. Kütüphanemiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu

AKILLI KÜTÜPHANE

Mimarisi ve fonksiyonları ile akıllı kütüphane özelliğini taşıyan Şahinbey Millet Kütüphanesi’nin çatısı titanyum malzemelerden yapılıyor. Binanın çatısına kurulan güneş panelleri binanın elektik ihtiyacını karşılarken, çevresine kurulan 30 tonluk depolar sayesinde toplanan sular filtreden geçirilerek yeşil alanların sulanmasında kullanılacak.

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