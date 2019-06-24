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Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi çok yakında hizmetinizde

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi’ne inşa edilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en büyük kongre merkezi olan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi çok yakında hizmete açılacak.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:16
Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi çok yakında hizmetinizde

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi’ne inşa edilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en büyük kongre merkezi olan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi çok yakında hizmete açılacak.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun Şahinbey İlçesi’ne kazandırdığı en önemli projelerden biri olan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi görkemli mimarisiyle ve çok fonksiyonlu yapısıyla Gaziantep’in ve çevre illerin birçok sosyal ve kültürel organizasyonuna ev sahipliği yapacak.


Kapsamlı bir tesis


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nin kısa süre içerisinde vatandaşın hizmetine açılacağı müjdesini vererek, “Şahinbey’imizin böyle bir kongre ve sanat merkezine ihtiyacı vardı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nin projelendirmesinin tamamı belediyemizdeki mimarlar ve mühendisler tarafından yapıldı. 35 bin m2 inşaat alanı olan, içerisinde bin 600 kişilik büyük salon, iki tane 450 kişilik salon ve 11 tane toplantı salonu bulunan dev bir merkezi, vatandaşımızın hizmetine açmak üzereyiz. Merkezimizin içerisinde iki katlı otopark, restaurant, gençlik merkezleri bulunuyor. Ayrıca kongre merkezimize evlendirme müdürlüğümüzün bir şubesini açacağız. Böylelikle vatandaşımızın kına, düğün, yemekli toplantı, kongreler, sosyal etkinler yapacağı kapsamlı bir merkez olacak. Her açıdan baktığımızda Gaziantep’imizin böyle bir merkeze ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu büyük tesis, Gaziantep’imizin ihtiyacını ve eksikliğini tamamlamış olacak” dedi


Bölgeye hitap edecek


Bölgenin ve Gaziantep’in en önemli kongre ve sanat merkezlerinden biri olan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi bin 600 kişilik büyük salon, 2 adet 450 kişilik salon, bir adet çok amaçlı, bir adet blackbox salon, 2 toplantı salonu, 2 küçük salon, 2 küçük nikah salonu, kafeterya, 3 bin metrekare büyüklüğünde fuaye salonu bulunacak. Ayrıca düzenlenen etkinliklerde park sorunu yaşanmaması için 2 katlı otopark yer alacak.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:16
  1. sanat
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