Şahinbey Belediyesi'nin dev konut proje müjdesi
Aktüel

Şahinbey Belediyesi'nin dev konut proje müjdesi

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şahinbey Belediyesi'nin dev konut proje müjdesi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ev sahibi olmak isteyen vatandaşların hayallerini gerçekleştiriyor. Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılacak olan 10.000 konutun ilk etabı olan 3.414 sosyal konutun temel atma töreni 05 Şubat Perşembe günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Şahinbey Belediyesi sosyal konut projeleri ile bugüne kadar binlerce aileyi kira öder gibi ev sahibi yaparken, hayata geçirdiği yeni proje ile ev hayali kuran vatandaşın ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmiş olacak. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede herkesin ev sahibi olabilmesi hedefiyle hayata geçirilen sosyal konut projelerinin en önemlilerinden biri olan 10.000 konutun ilk etabı olan 3.414 sosyal konutun temel atma töreni 05 Şubat Perşembe günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ÜRÜNÜ

 

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal konut projelerinin sadece birer yapı değil, aynı zamanda güçlü bir sosyal belediyecilik anlayışının ürünü olduğunu belirterek “Vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından biri olan konut ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Amacımız, Şahinbey’de herkesin güvenli, sağlıklı ve modern konutlarda yaşamasını sağlamak. Sosyal konut projelerimizle ailelerimizi kira öder gibi ev sahibi yapıyoruz. Bu büyük projemizin temel atma törenine tüm halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Modern mimarisi ve sosyal donatı alanları ile dikkat çeken 3.414 konutluk yeni proje, Şahinbey’in şehircilik vizyonuna da önemli katkı sunacak. Şahinbey Belediyesi, sosyal konut hamleleriyle hem vatandaşların bütçesini rahatlatmayı hem de planlı ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi hedeflemeye devam ediyor.

