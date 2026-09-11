Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere destek

Şahinbey Belediyesi, üniversiteyi yeni kazanan ve eğitimine devam eden Şahinbeyli gençlere yönelik eğitim desteği programını bu yıl da devam ettiriyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin eğitim hayatları boyunca yanlarında olduklarını belirterek, bu yıl verilecek desteğin başarı derecesine göre 33 bin TL ile 66 bin TL arasında olacağını açıkladı.

BAŞARIYA GÖRE DESTEK

Üniversite öğrencilerine sağlanacak eğitim desteğinin miktarı öğrencilerin başarı derecelerine göre belirlenecek. Destek tutarının yarısı Ekim ayında, kalan yarısı ise Şubat ayında öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Şahinbey Belediyesi’nin vermiş olduğu destek başvuruları 14 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, başvurularını Şahinbey Belediyesi’nin “BİZ ŞAHİNBEY’İZ” uygulaması üzerinden yapabilecek.

VERİLEN DESTEK 2 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Şahinbey Belediyesi tarafından gençlere bugüne kadar sağlanan toplam eğitim desteğinin 2 milyar TL’yi aştığını belirten Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, desteğin yalnızca bir ekonomik yardım olmadığını, gençlerin eğitim yolculuklarına verilen güçlü bir katkı olduğunu ifade etti.

“GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üniversiteli gençlere seslenerek, eğitim hayatları boyunca kendilerini desteklemeye devam edeceklerini belirterek “Sevgili üniversiteli gençlerimiz, Şahinbey Belediyesi olarak sizleri eğitim hayatınız boyunca destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteyi yeni kazanan ve üniversite eğitimine devam eden Şahinbeyli gençlerimize eğitim desteğimizi sürdürüyoruz. Bu yılki eğitim desteklerimizi başarı derecelerinize göre 33 bin TL ile 66 bin TL arasında belirledik” dedi.

Desteğin iki ayrı dönemde yapılacağını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Bu miktarların yarısını Ekim ayında, diğer yarısını da Şubat ayında vereceğiz. Başvurularınızı 14 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında BİZ ŞAHİNBEY’İZ uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Gençlere yönelik desteklerin devam edeceğini vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Sizleri çok seviyoruz, sizleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar siz değerli gençlerimize sağladığımız eğitim destekleri 2 milyar TL’yi aştı. Helali hoş olsun. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun. Güle güle harcayın” diye konuştu.