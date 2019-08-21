Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesislerinde Kur’an-I Kerim öğreniyorlar

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim eğitimi gören öğrenciler Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi’nde 7 ayrı sınıfta eğitim gören 400 kursiyer 1 Temmuz’da başladığı Kur’an-ı Kerim kurslarının son aşamasına geldi. Öğrenciler Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra İslami filmlerde izleyerek, bilgilerini pekiştiriyorlar. Okulların kapanmasıyla birlikte Şahinbey Beleidyesi’nin yaz kurslarına yoğun ilgi gösteren kursiyerler birçok farklı branşlarda eğitim alabiliyorlar.

68 bin 978 kişi Kuran-ı Kerim öğrendi

Şahinbey Belediyesi’nin 86 sosyal tesisinde 8 bin 387 kursiyer Kur’an-ı Kerim kurslarında eğitim alırken, 2009 yılından bu yana 68 bin 978 kişi Kuran-ı Kerim kurslarından mezun oldu. Şahinbey Belediyesi aynı zamanda bugüne kadar 129 bin 410 adet Kuran-ı Kerim dağıtarak her eve Kuran-ı Kerim’in girmesini sağladı.

“Kuran-ı Kerim öğrenmek mutlu ediyor”

Kuran-ı Kerim öğrenmeye gelen minik öğrenciler, “Okullar kapandığında sosyal tesise gelerek, Kuran-ı Kerim öğreniyoruz. Burada ki ilgi ve alakadan oldukça memnunuz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” dedi.