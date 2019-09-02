Şahinbey Belediyesi meclis toplantısı yapıldı Şahinbey Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının 1.

Şahinbey Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu,Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında, Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 9 maddenin 2 İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, 7’si Plan bütçe Komisyonuna sevk edilirken, gündem dışı 1 madde ise yapılan oylama sonrasında gündeme alındı. Gündeme alınan 1 madde ise Teklif Karar olarak meclise sunuldu.

Şahinbey Belediye Meclisi Eylül ayı 2. oturum toplantısına, 05 Eylül 2019 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

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