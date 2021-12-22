Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu’ndan Akit’e ziyaret
AK Parti belediyeciliğinin sembol isimlerinden biri olan AK Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Oldukça hoş ve samimi bir ortamda geçen ziyarette, son dönemdeki güncel gelişmeler ele alındı. Akit TV’de 13:00 Haber Bülteni’ne konuk olarak da katılan Başkan Tahmazoğlu Şahinbey’e kazandırdıkları ve devam eden projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tahmazoğlu, ziyaretin akabinde, Karahasanoğlu’nun şahsında bütün Akit Medya Grubu ailesine teşekkürlerini sundu. Karahasanoğlu da Tahmazoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.