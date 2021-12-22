  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu’ndan Akit’e ziyaret
Medya

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu’ndan Akit’e ziyaret

AK Parti belediyeciliğinin sembol isimlerinden biri olan AK Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 11:22:00 -
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu’ndan Akit’e ziyaret

Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Oldukça hoş ve samimi bir ortamda geçen ziyarette, son dönemdeki güncel gelişmeler ele alındı. Akit TV’de 13:00 Haber Bülteni’ne konuk olarak da katılan Başkan Tahmazoğlu Şahinbey’e kazandırdıkları ve devam eden projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tahmazoğlu, ziyaretin akabinde, Karahasanoğlu’nun şahsında bütün Akit Medya Grubu ailesine teşekkürlerini sundu. Karahasanoğlu da Tahmazoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay