Şahin Yılancı’nın yerine Şebinkarahisar belediye başkanı kim olacak? Şebinkarahisar belediye başkanı kim seçildi?

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitirdi. 52 yaşındaki Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, bir süredir İstanbul'da kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Şahin Yılancı Çarşamba günü Şebinkarahisar’da kılınan namazın ardından toprağa verildi. Şahin Yılancı’nın yerine kimin belediye başkanı olacağı da Şebinkarahisarlılar tarafından merak ediliyor.

Belediye başkanı ölürse yerine seçim nasıl yapılır?

Belediye başkanı vefat etmesi nedeniyle başkanlık seçiminin nasıl ve ne zaman yapılacağı da araştırılan konular arasında. Başkanın vefat tarihi itibariyle en geç 10 gün içerisinde meclis üyeleri arasından seçimle belirleniyor. AK Parti Şebinkarahisar Belediye Meclis üyesi sayısına bakıldığında 6 Ak Parti, 3 MHP, 2 İYİ parti üyesi bulunmakta. Şebinkarahisar belediye başkanı AK Partili üyeler arasından seçilmesi kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti Meclis üyesi İlhan Cağcağ, belediye başkan vekili olarak görev yapıyordu.

AK Parti Şebinkarahisar Belediyesi Meclis Üyeleri

Onur Gürsoy,

Ömer Şentürk

Adnana Kesmez

Kamile Portakal

İhsan Cağcağ

Davuk Bölük

MHP Şebinkarahisar Belediyesi Meclis Üyeleri

Naile Nal

Selami Yavuz

Adem Aydın

İYİ Parti Şebinkarahisar Belediyesi Meclis Üyeleri

İbrahim Ulutekin

Mehmet Şanlı

Şebinkarahisar Belediye Meclis üye listesi:

Şebinkarahisar’a büyük hizmetleri dokunan Şahin Yılancı, 29 Mart 2009, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 seçimlerini de kazanarak 3 dönemdir belediye başkanlığı yapıyordu. Şebinkarahisar'ın yeni belediye başkanı önümüzdeki hafta belli olması bekleniyor.