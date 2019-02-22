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Şahin: “Söz Atakumluların olacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Körfez ve Aksu Mahallelerinde halka seslenerek, "Sizler için ‘İnteraktif Uygulama’yı hayata geçirdik.

22 Şubat 2019 Cuma 14:35
Şahin: “Söz Atakumluların olacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Körfez ve Aksu Mahallelerinde halka seslenerek, "Sizler için ‘İnteraktif Uygulama’yı hayata geçirdik. Atakum’da söz sizin olacak" dedi.


Başkan Zihni Zihni Şahin, ilk olarak AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve MHP İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ile birlikte Atakum meclis üyesi adayları ile bir araya geldi. Zihni Şahin, meclis üyesi adaylarına,"Hayırlısıyla 31 Mart akşamı sonrası seçilen meclis üyelerimizle birlikte Atakum ilçemize hizmet etmek için kolları sıvayacağız. Birlikte hareket edelim çünkü birlikten kuvvet doğar. Sıkmadığımız el ulaşamadığımız bir tek bile vatandaşımız kalmamalı. Hukuk ve yasalar çerçevesinde hep birlikte Atakumlu hemşehrilerimize en güzel hizmeti yaparız. Fikirlerinizi bize iletirseniz çok da sevinirim. Atakum için neler yapabiliriz konusunda her birinizden önerilerinizi bekliyorum" diye seslendi.



Körfez’de coşkulu buluşma


Başkan Zihni Şahin ardından Körfez Mahallesi’ndeki ’halk buluşması’na katıldı. Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir’in de katıldığı buluşmada coşkulu kalabalığa seslenen Zihni Şahin, "Atakum sadece Samsun’un değil Karadeniz’in de parlayan yıldızı. 2014 yılından 2019 yılına kadar nüfusun 60 bin kişi daha arttığı bir ilçe Atakum. Sahiliyle, mavisiyle, yeşil doğasıyla Atakum’u hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.



“Atakum’u sizlerle yöneteceğiz”


İlçe başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve Atakumluların önerileriyle, herkesi dinleyerek ortak akılla Atakum’u yöneteceklerini vurgulayan Başkan Zihni Şahin, "Halkımızla birlikte hareket etmek için, onların önerilerini, dileklerini, şikayetlerini öğrenebilmek için İnteraktif Uygulama’yı hayata geçirdik. Çünkü Atakum’u sizlerle yönetme kararındayız. Bunu her yerde vurguluyorum. Yol, asfalt, kaldırım gibi çalışmalarımız tabii ki devam edecek. Bunun yanında ilçedeki yeşil alanları arttırma çalışmalarımız da olacak. Ekonomik anlamda da şehrin kalkınması adına projelerimizi yakında sizlerle paylaşacağız. Atakum’un daha modern, çağdaş, huzur içinde yaşanabilir bir şehir olması için bugünkü geldiği noktadan hizmetlerimize devam etmek istiyoruz. Bunun için sizlerin görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.



“Görüşleriniz, önerileriniz çok önemli”


Başkan Zihni Şahin, son olarak, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, AK Parti İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve MHP İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ile birlikte Aksu Mahallesi’ne misafir oldu. Zihni Şahin, Aksu sakinlerine de ’İnteraktif Uygulama’yı kullanmalarını önererek, "Atakum’a, Atakumlulara sözümüz var. Seçime kadar çok çalışacağız, seçimden sonra daha çok çalışacağız. Atakum’u ulusal bir şehir olmaktan uluslararası marka bir şehir olmaya taşıma hedefindeyiz. Kültür ve sanat, gençlik ve spor, eğitim ve estetik, çevre ve sosyal hayat, turizm ve ulaşım, bilgi ve teknoloji, kadın ve çocuk, yaşlılar ve sağlık gibi bir çok alanda vizyon projelerimiz hazır. Tüm bunlar için sizlerin görüşleriniz, önerileriniz, eleştirileriniz bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:35
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