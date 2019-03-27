0553 313 94 23

Şahin göreve gelmeden bir sorunu daha çözdü

AK Parti Kdz.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:40
Şahin göreve gelmeden bir sorunu daha çözdü

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’in girişimleri sonucu Erdemir’de ki taşeron işçilerinin kadroya alınması sorunu çözüme kavuşturuldu.


AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin henüz daha göreve gelmeden ilçenin önemli sorunlarını bir bir çözmeye başladı. Başkan Adayı Şahin’in girişimleri sonucu Erdemir’de ki taşeron işçilerinin kadroya alınması sorunu çözüme kavuşturuldu.


AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Erdemir’de çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınması sorununu çözüme kavuşturarak “Çözüm adamı” olduğunu bir kez daha gösterdi. Kdz. Ereğli’de hangi sorun olursa olsun ilgilenmek ve çözümü için çaba göstermenin belediye başkanının görevi olduğunu söyleyen Başkan Adayı Şahin “Belediye başkanı Ereğli’de yaşanan her türlü sorunun çözümü için çaba göstermek zorundadır. Erdemir’de ki taşeron işçisi kardeşlerimiz “Biz kadroya geçmek istiyoruz” dediklerinde ‘Bu benim görev alanıma girmiyor’ diyemezsiniz. Belediye başkanın görevi sadece yol, su, kanalizasyon, temizlik işlerini yürütmek değildir. Ereğli’de yaşayan her kesin sorunlarının çözümü için çaba göstermek zorundadır. Ben yaşamım boyunca hep çözüm odaklı oldum. Taşeron işçisi arkadaşlarımızla 3-4 defa toplantılar yaptık ve onları dinledim. Emekçi kardeşlerimizin derdini kendime dert edindim ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu sorunun çözümünün Ereğli için öncelikli olduğunu aktardım. Ereğli’ye “Yarim” diyen Cumhurbaşkanımız da OYAK Genel Müdürü Sayın Süleyman Savaş’ı arayarak gerekli talimatları vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere süreci başından beri takip eden, sorunun çözümünde büyük rol oynayan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız hemşerimiz Sayın Saadet Oruç hanımefendiye, OYAK ve Erdemir yöneticilerimiz ile sorunun çözümüne katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Adaylığımızın açıklanmasından bu yana ele aldığımız tüm konuları Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ile çözüme kavuşturduk, yapılacak yatırımların önündeki engelleri kaldırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız “Benim Ereğli’de ki elim, ayağım, her şeyim Erol Şahin’dir” diyerek Ereğli’ye yapılacak tüm yatırımların garantisi olmuştur.


Bu vesile ile Erdemir’de ki taşeron sorununun çözülmesi başta işçi kardeşlerimize, ailelerine ve Ereğli halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’da muhtarlar toplantısı
    1. Yüksekova’da muhtarlar toplantısı
    2. Savaş mağduru çocuklar için kermes
    3. Diyarbakırspor, ikinci maçına odaklandı
    4. Marble 25. kez “merhaba” dedi
    5. Mardinliler yavru köpek için seferber..
    6. Başkan Görmez’den Barış Yapı çıkarması
    7. Tezcan Karakuş TÜGİK YİK Genel..
    8. Nijerya'daki "Lassa sıtması" salgını
    9. "Huawei P30 serisi, mobil..
    10. İhlas Koleji öğrencisinden üç Türkiye..
    11. Zengibar Kalesinde kaçak kazı yaparken..
    12. Bodrum’da Ahmet Aras sevgisi git gide..
    13. Terör saldırısından sonra Yeni..
    14. Dr. Tahir Ateş seçim çalışmalarına hız..
    15. "Refah istiyoruz"
    16. Kaman ilçe Belediye Başkanı Talu:
    17. Kındam Mahallesinde asfalt çalışmaları..
    18. Öğrencilere ‘Yabancı Madde..
    19. Talasgücü’nde oyunculara 5 gün izin
    20. DKGK’dan Yeşil’e ziyaret
    21. "Aslan yattığı yerden kalkıyor"
    22. Ara verdikleri üretime 700 çalışanı..
    23. Dündar pazar yerlerini gezdi
    24. Dev turna balığı ilgi odağı oldu
    25. Seçim şarkısıyla spor yaptılar
    26. Şahin göreve gelmeden bir sorunu daha..
    27. İsrail’in Gazze’deki saldırıları..
    28. Şahin“Türkiye’nin dört bir yanından..
    29. Cimnastikçilerden yoğun nisan mesaisi
    30. Erzincan’da Arılardaki ’Varroa’..
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!