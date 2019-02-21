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Şahin: “Atakum Karadeniz’in merkezi olmuş”

Seçim çalışmalarını hızlandıran Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum’un Samsun’un değil Karadeniz’in merkezi olduğunu söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:54
Şahin: “Atakum Karadeniz’in merkezi olmuş”

Seçim çalışmalarını hızlandıran Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum’un Samsun’un değil Karadeniz’in merkezi olduğunu söyledi.


Başkan Zihni Şahin, beraberinde AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevim Özil ve bazı parti yöneticileriyle birlikte Çobanlı Mahallesi’ndeki Korupark Sitesi sakinlerinin konuğu oldu. Zihni Şahin’i sevgi gösterileriyle karşılayan site sakinleri, yerel seçimlerde destek sözü verdi.


Başkan Zihni Şahin, Korupark Sitesi’nde kendisine gösterilen ilgiyle büyük moral bulurken, "Gönüllerde yer edinmek için toplumun her kesiminden vatandaşımızla görüşüyor, taleplerini dinliyoruz. Adım atılmadık yer, sıkmadık el bırakmamak için gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan yürüyoruz. Bu kez de Korupark Sitesi sakinlerinin misafiri olduk. Bizi güzel bir şekilde ağırlayan, adeta bağırlarına basan site sakinlerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



“Atakumtam bir cazibe merkezi”


Daha sonra toplantı salonunda site sakinlerine hitap eden Başkan Zihni Şahin, şehrin sakinlerinin ’şehrin problemini en iyi bilenler’ olduğunu vurguladıktan sonra şunları söyledi:


"O yüzden, hep söylediğim gibi ortak akılla yürüyeceğiz. Atakum, sahiliyle, ormanıyla beraber tam bir cazibe merkezi. Böyle olmasaydı binlerce insan bu güzel ilçeye göç etmezdi. 5 sene önce 142 bin olan nüfus 202 bine çıkmış. Atakum Samsun’un değil Karadeniz’in merkezi olmuş. Onun için böyle bir şehre hizmet etmek bize gurur verecek."


Atakum’un bir ’kültür sanat şehri’ olması gerektiğini de vurgulayan Zihni Şahin, "Çevreci bir yaklaşımla yeşil alanlar, parklar yapacağız. Gençlerimize gençlik merkezi, kadınlara, emeklilere yönelik projeler gerçekleştireceğiz. Sizlerin önerilerini dikkate alarak tüm çalışmalarımızı ona göre projelendireceğiz" şeklinde konuştu.



“Esnaf gülerse, herkesin yüzü güler”


Başkan Zihni Şahin ve beraberindekiler seçim çalışmaları kapsamında ayrıca Ömürevleri Camisi cemaatiyle ’çay sohbeti’nde buluştu, ardından da Atatürk Bulvarı’nda esnaf turu yaptı. Şahin, "Esnafımızın yüzü gülerse, herkesin yüzü güler. Ekonomimizin bel kemiği olan esnafımıza her zaman destek olacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:54
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