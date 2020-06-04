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Aktüel

Sahildeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı

Antalya’nın Konyaaltı sahilinde vatandaşların denizden çıkardığı iki kırmızı çuval şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 23:29:21 -
Sahildeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı

Antalya’nın Konyaaltı sahilinde vatandaşların denizden çıkardığı iki kırmızı çuval şaşkına çevirdi. Polisin incelediği çuvallardan büyü malzemeleri olan Arapça, ibranice yazıların yazıldığı, at nalı, mermer ve kağıt parçaları çıktı.


Edinilen bilgiye göre olay, Konyaaltı Sahili Beach Park çıkışında meydana geldi. Ailesiyle birlikte denize gelen bir vatandaş, çocuğunun oyuncağını almak için dibe dalış yaptı. Bu dalış esnasında vatandaş, fark ettiği iki kırmızı çuvalı kıyıya çıkarttı. İplerle de bağlı olan çuvallardan şüphelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede çuvallardan, Arapça ve İbranice yazılı bir mermer, üzeri yazılı iki at nalı ve Arapça yazıların yer aldığı kağıtlar çıktı. Malzemeler incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

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