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İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türkiye kaçıncı sırada?

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İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın geçerli pasaportları...

#1
Foto - İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türkiye kaçıncı sırada?

1. SİNGAPUR 2026 sıralamasında Singapur zirvedeki yerini koruyarak, vatandaşlarına 192 destinasyona vizesiz veya varışta vize ile giriş imkânı sağlayarak listenin ilk sırasında yer aldı.

#2
Foto - İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türkiye kaçıncı sırada?

2. JAPONYA, GÜNEY KORE, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Japonya, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri 188 destinasyona vizesiz erişimle 2. sırada yer aldı.

#3
Foto - İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türkiye kaçıncı sırada?

3. İSVEÇ Listenin 3. sırasında İsveç var. Bu ülkenin pasaportuna sahip kişilerin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 187.

#4
Foto - İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türkiye kaçıncı sırada?

4. BELÇİKA, DANİMARKA, FİNLANDİYA, FRANSA, ALMANYA, İRLANDA, İTALYA, LÜKSEMBURG, HOLLANDA, NORVEÇ, İSPANYA Listenin 4. sırasını ise Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İspanya paylaştı. Bu 11 ülkenin vizesiz seyahat edebildiği ülke sayısı ise 186.

#5
Foto - İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türkiye kaçıncı sırada?

5. AVUSTURYA, YUNANİSTAN, MALTA, PORTEKİZ, İSVİÇRE Avusturya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İsviçre listede 185 ülkeye vizesiz seyahat ile 5. sırayı paylaştı.

#6
Foto - İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türkiye kaçıncı sırada?

6. MACARİSTAN, POLONYA, BİRLEŞİK KRALLIK Macaristan, Polonya ve Birleşik Krallık 184 destinasyona vizesiz erişim sağlayarak 6. sırada yer aldı

#7
Foto - İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türkiye kaçıncı sırada?

7. AVUSTRALYA, KANADA, ÇEKYA, LETONYA, MALEZYA, YENİ ZELANDA, SLOVAKYA, SLOVENYA Avustralya, Kanada, Çekya, Letonya, Malezya, Yeni Zelanda, Slovakya ve Slovenya 183 destinasyona vizesiz erişimle 7. sırayı paylaştı.

#8
Foto - İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türkiye kaçıncı sırada?

8. HIRVATİSTAN, ESTONYA Hırvatistan ve Estonya 182 destinasyona vizesiz erişim sağlayarak 8. sırada yer aldı.

#9
Foto - İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türkiye kaçıncı sırada?

9. LİHTENŞTAYN, LİTVANYA Lihtenştayn ve Litvanya 181 destinasyona vizesiz erişimle 9. sırada yer aldı.

#10
Foto - İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türkiye kaçıncı sırada?

10. İZLANDA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İzlanda ile Amerika Birleşik Devletleri 180 destinasyona vizesiz erişim sağlayarak ilk 10'u tamamladı.

#11
Foto - İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türkiye kaçıncı sırada?

48. TÜRKİYE Henley Pasaport Endeksi'nde geçen yıl 46. sırada bulunan Türkiye, bu yıl 48. sıraya geriledi. Türk pasaportuyla vizesiz veya varışta vizeyle seyahat edilebilen destinasyon sayısı 116'dan 112'ye düşerken, Türkiye bu puanla Katar ile birlikte 48. sırayı paylaştı./ kaynak: haber7

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