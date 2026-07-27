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Sağlık
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Modern çağın hastalığı olarak biliniyor! İşte obeziteden kurtulmanın etkili ve doğal yolları

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Modern çağın hastalığı olarak biliniyor! İşte obeziteden kurtulmanın etkili ve doğal yolları

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Serkan Erkan, obezitenin insan sağlığını doğrudan etkileyen bir hastalık olduğunu belirterek, "Yüksek tansiyon, kan şekeri düzensizlikleri, anormal kan yağ seviyeleri gibi sorunları içeren durumlar, obeziteyle doğrudan bağlantılıdır" ifadesini kullandı.

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Foto - Modern çağın hastalığı olarak biliniyor! İşte obeziteden kurtulmanın etkili ve doğal yolları

Günümüzde obezite, dünya genelinde giderek artan ve sağlık açısından ciddi sonuçlara yol açan bir hastalık olarak kabul ediliyor. Türkiye'nin, Avrupa'da obezitenin en yaygın görüldüğü ülkeler arasında ilk sırada yer alması, konunun ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Serkan Erkan, obezitenin nedenleri, yol açtığı sağlık problemleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Foto - Modern çağın hastalığı olarak biliniyor! İşte obeziteden kurtulmanın etkili ve doğal yolları

Obezitenin nedenleri ve etkileri Obezitenin vücuda alınan enerji ile harcanan enerji arasındaki dengenin bozulması sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirten Dr. Serkan Erkan, "Genetik yatkınlık, yanlış beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite eksikliği ve psikososyal etkenler bu dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Obezitenin yol açtığı sağlık sorunları arasında yüksek tansiyon, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve metabolik sendrom gibi ciddi komplikasyonlar bulunmaktadır. Obezite yalnızca estetik bir sorun değil, aynı zamanda insan sağlığını doğrudan etkileyen bir hastalıktır. Metabolik sendrom olarak adlandırılan ve yüksek tansiyon, kan şekeri düzensizlikleri, anormal kan yağ seviyeleri gibi sorunları içeren durumlar, obeziteyle doğrudan bağlantılıdır. Bu durum kalp krizi, inme gibi ciddi sağlık sorunlarının gelişme riskini artırmaktadır. Bu hastalığın kontrol altına alınması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

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Foto - Modern çağın hastalığı olarak biliniyor! İşte obeziteden kurtulmanın etkili ve doğal yolları

Obezite tedavisinde hangi yöntemler kullanılıyor Obezite tedavisinde öncelikli hedefin cerrahi dışı yöntemlerle kilo kontrolü sağlamak olduğunu belirten Dr. Erkan, hastaların öncelikle diyet, fiziksel aktivite artırımı ve yaşam tarzı değişiklikleri ile desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Obezite cerrahisinin, yalnızca kilo kaybı sağlamakla kalmayıp, hastaların metabolik sağlıklarını da olumlu yönde etkileyebileceğini belirten Dr. Erkan, "Bariatrik cerrahi sonrası hastalarımızın büyük kısmında tansiyon düzeliyor, kan şekeri seviyeleri normale dönüyor ve kalp-damar hastalıkları riski azalıyor. Uzun vadede sağlıklı bir yaşam sürdürmek için ise hastaların beslenme alışkanlıklarını kalıcı olarak değiştirmesi büyük önem taşıyor" dedi.

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Foto - Modern çağın hastalığı olarak biliniyor! İşte obeziteden kurtulmanın etkili ve doğal yolları

Cerrahi sonrası süreç ve hasta uyumu Dr. Erkan, obezite cerrahisi geçiren hastaların tedavi sürecinin operasyonla bitmediğini, ameliyat sonrası dönemde de hastaların doktor kontrolünde olmalarının şart olduğunu vurguladı. "Cerrahi sonrası beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması ve düzenli doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekiyor. Aksi takdirde, yeniden kilo alımı ya da yetersiz kilo kaybı gibi sorunlarla karşılaşılabiliyor" diyen Dr. Erkan, hastaların ameliyat sonrası süreçte disiplinli bir şekilde yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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Foto - Modern çağın hastalığı olarak biliniyor! İşte obeziteden kurtulmanın etkili ve doğal yolları

Sağlıklı yaşam için koruyucu önlemler şart Dr. Serkan Erkan, obezitenin tedavisinde koruyucu hekimlik uygulamalarının da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını erken yaşlardan itibaren kazanmalarının, düzenli egzersiz yapmalarının ve stres yönetimi konusunda bilinçlenmelerinin hastalıktan korunmada etkili olduğunu belirtti. "Obeziteyle mücadelede en önemli silahlarımızdan biri bilinçli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitedir. Ameliyat sadece bir adımdır, asıl değişim hastanın yaşam tarzında yapacağı köklü değişikliklerle sağlanır" diyen Dr. Erkan, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesinin toplum sağlığı açısından kritik bir rol oynadığını ifade etti.

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