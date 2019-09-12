Sahilde pitbull dehşeti! Saniyeler içinde telef etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gezmeye çıkarılan pitbull cinsi köpek, kumsalda sahibi ile oynayan schnauzer cinsi süs köpeğine saldırıp, boğarak öldürdü. Telef olan köpeğin Polonya vatandaşı olan sahibi Monica Arora'nın şikayeti üzerine pitbull cinsi köpeğe el konulurken, sahibine 8 bin 250 lira para cezası kesildi.

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde beslenmesi yasak olan köpek ırklarından olan Pitbull'un bir saldırı haberi daha geldi.

A.C. (32), dün saat 22.00 sıralarında, arkadaşı İ.S.'nin (38) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. A.C., dükkanında bulamadığı arkadaşının iş yerinin kapısının önünde bağlı olan 7 yaşındaki pitbull cinsi 'Hayta' isimli köpeğini izin almadan gezdirmeye çıkardı. A.C.'nin sahil yoluna geldiklerinde tasmasını çıkarıp, serbest bıraktığı köpek kumsalda sahibi Polonyalı kuyumcu eksperi Monica Arora (39) ile oynayan 6, 5 yaşındaki schnauzer cinsi 'Freya' isimli dişi köpeğe sadırdı. Pitbull, çevredeki kişilireni gözü önünde saniyeler içinde süs köpeğini boğarak öldürdü. A.C. ve çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen pitbull, bir direğe bağlandı. İhbar üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Pitbull ile telef ettiği diğer köpek, belediye ait farklı araçlarla Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.