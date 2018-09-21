Sahil Güvenlik'ten operasyon! 33 kişi yakalandı
Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı düzenlediği operasyonla, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmeni yakaladı.21 Eylül 2018 Cuma 16:05
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı "TCSG- 905" botu, Çıplak Ada Tekev mevkisinde hareket halinde bir lastik bot tespit etti.
Bölgeye düzenlenen operasyonda, bir İran ve 32 Afganistan uyruklu yakalandı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için Sarımsaklı Jandarma Karakoluna teslim edildi.
Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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