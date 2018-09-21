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Sahil Güvenlik'ten operasyon! 33 kişi yakalandı

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı düzenlediği operasyonla, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

21 Eylül 2018 Cuma 16:05
Sahil Güvenlik'ten operasyon! 33 kişi yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı "TCSG- 905" botu, Çıplak Ada Tekev mevkisinde hareket halinde bir lastik bot tespit etti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda, bir İran ve 32 Afganistan uyruklu yakalandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için Sarımsaklı Jandarma Karakoluna teslim edildi.

Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 16:05
  1. Balıkesir
  2. Midilli Adası
  3. TCSG- 905
  4. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı
  5. düzensiz göçmen
  6. Afganistan uyruklu
  7. Sarımsaklı Jandarma Karakolu
  8. İlçe Jandarma Komutanlığı
  9. Çıplak Ada Tekev

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