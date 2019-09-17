Sahil Güvenlik'ten 'lastik bot' operasyonu! 61 kişi yakalandı Aydın'da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan 2 ayrı lastik botta toplam 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 61 düzensiz göçmen yakalandı. Didim açıklarında Eşek Adası'na ilerleyen lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Aralarında çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı. Başka lastik botta 31 göçmen yakalandı Tekağaç Burnu açıklarında da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenler olduğunu belirleyen ekipler, lastik bottaki 31 yabancı uyrukluyu yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.