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Sahil Güvenlik'ten 'lastik bot' operasyonu! 61 kişi yakalandı

Aydın'da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan 2 ayrı lastik botta toplam 61 düzensiz göçmen yakalandı.

17 Eylül 2019 Salı 14:33
Sahil Güvenlik'ten 'lastik bot' operasyonu! 61 kişi yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim açıklarında Eşek Adası'na ilerleyen lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Aralarında çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı.

Başka lastik botta 31 göçmen yakalandı

Tekağaç Burnu açıklarında da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenler olduğunu belirleyen ekipler, lastik bottaki 31 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 14:33
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