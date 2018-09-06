Sahil Güvenlik'ten Ege Denizi'nde göçmen operasyonu! 48 kişi kurtarıldı
İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında boğulma tehlikesi yaşayan 48 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.06 Eylül 2018 Perşembe 09:51
İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında boğulma tehlikesi yaşayan 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme Ildır Körfezi'nde içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin su aldığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, fiber tekne içerisindeki 8'i çocuk, 5'i kadın 19 düzensiz göçmeni kurtardı.
DİKİLİ'DE DE 29 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Öte yandan Dikili ilçesi Denizköy açıklarında da bindikleri lastik bot su alan göçmenler Sahil Güvenlikten yardım istedi.
Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, lastik şişme bot içerisindeki 17'si Filistin, 7'si Irak, 5'i Suriye uyruklu olmak üzere 29 düzensiz göçmeni kurtardı.
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