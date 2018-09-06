THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Sahil Güvenlik'ten Ege Denizi'nde göçmen operasyonu! 48 kişi kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında boğulma tehlikesi yaşayan 48 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:51
Sahil Güvenlik'ten Ege Denizi'nde göçmen operasyonu! 48 kişi kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında boğulma tehlikesi yaşayan 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme Ildır Körfezi'nde içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin su aldığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, fiber tekne içerisindeki 8'i çocuk, 5'i kadın 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

DİKİLİ'DE DE 29 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Öte yandan Dikili ilçesi Denizköy açıklarında da bindikleri lastik bot su alan göçmenler Sahil Güvenlikten yardım istedi.

Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, lastik şişme bot içerisindeki 17'si Filistin, 7'si Irak, 5'i Suriye uyruklu olmak üzere 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 09:51
  1. İzmir
  2. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  3. düzensiz göçmen
  4. Çeşme Ildır Körfezi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da deprem mi oldu? Marmara’da kaç şiddetinde deprem oldu
    1. İstanbul’da deprem mi oldu? Marmara’da..
    2. FETÖ'den tutuklanan İrancı Eren Erdem,..
    3. İran'dan tehdit gibi açıklama: Anlaşma..
    4. Yıldırım'a hızlı tren isyanı: Bana..
    5. Afganistan'da karakola saldırı: Çok..
    6. Üniversiteye kayıtlar yarın sona eriyor
    7. Türkiye'den trilyonluk hamle!..
    8. Bakanlıktan 29 ürüne toplatma kararı
    9. PKK'nın Ermenistan planı deşifre oldu!
    10. Borsada yeni gün yükselişle başladı
    11. Turkcell Akademi’ye Brandon Hall’dan 4..
    12. Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    13. Esnaflığı bırakıp dolar tacirliğine..
    14. Filistin Yüksek Mahkemesinde çok..
    15. Türkiye Finans’tan 170 milyonluk kira..
    16. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    17. Kayseri Üniversitesi rektörlüğüne kim..
    18. 2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı'..
    19. İstanbul'da o ilçeye sel uyarısı
    20. China Southern Türkiye’ye dönüyor
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Fırsatçı Koç vatandaşın cebindeki paraya göz dikti: Bu kez salçaya el attı!
    Fırsatçı Koç vatandaşın cebindeki paraya göz dikti: Bu kez salçaya el attı!