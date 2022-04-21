Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alımı kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımına ilişkin kılavuz da yayınlandı. Başvuru kılavuzunun da yayınlanmasıyla başvuru şartları ve tarihleri belli oldu.

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvurusu son gün ne zaman?

Başvurular, 18 Nisan 2022 tarihinde başladı ve 25 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular, 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak. En az lise mezunu olmak. 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “ Branşında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Nisan 2022) diğer şartları taşıyor olmak.

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