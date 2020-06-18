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Aktüel

Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 38. yıldönümü

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile beraberindeki teşkilat mensupları, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:42:01 -
Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 38. yıldönümü

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile beraberindeki teşkilat mensupları, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.


Valilik makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmasında Sahil Güvenlik Teşkilatının milletin huzur ve güvenliği için fedakarca çalışmaya devam ettiğini kaydeden Vali Su, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıldönümünü kutlayarak, personeline çalışmalarında başarılar diledi.


Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ise yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Su’ya bilgi verdi.

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