Sahil Güvenlik Komutanlığı işçi alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara başvurular 04 - 08 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veye internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacak.

Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığında ücretli genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları ise kabul edilmeyecek.

Kura çekimi Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı (Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlı Turan Mah.1649 Sk.No:1 Bayraklı/İZMİR) adresinde 18 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazana Adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.

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