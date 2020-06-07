  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sahil Gözetleme Radar Sistemi ilk yazılım paketi Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, radar, elektro-optik ve sensörlerle donatılacak istasyonlardan oluşan “Sahil Gözetleme Radar Sistemi” projesinin ilk yazılım paketinin Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 13:48:28 -
Sahil Gözetleme Radar Sistemi ilk yazılım paketi Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, radar, elektro-optik ve sensörlerle donatılacak istasyonlardan oluşan “Sahil Gözetleme Radar Sistemi” projesinin ilk yazılım paketinin Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edildiğini açıkladı.


Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatıldı. Proje sayesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk alanında olan Türk Deniz Karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölgesinde yeterli radar kapsaması sağlayarak, su üstü resminin oluşturulması ve otomatik tanımlama sistemleri, elektro-optik sistemler ve diğer kamu kurumlarının sistemlerinden alınan verilerle tanımlanmış deniz resminin oluşturulması amaçlanıyor.


SGRS Projesi kapsamında, sensörler aracılığıyla elde edilen veriler ile kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen verilerin birlikte etkin bir şekilde kullanımını sağlamak amacı ile Sahil Gözetleme Bilgi Sistemi (SGBS) ve Deniz Bilgi Sistemi (DBS) ağları da oluşturuluyor. SGBS, oluşturulacak merkezler ve Sahil Gözetleme İstasyonları arasında bilgi paylaşımı için kullanılacak. DBS ise sivil/askeri kamu kurumları arasında bilgi paylaşımını hedefliyor.


Sahil Gözetleme Radar Sistemine temel harekat işlevlerini kazandıracak olan ilk yazılım bileşenleri Sahil Güvenlik Komutanlığına 2020 Mayıs ayı içinde başarılı bir şekilde teslim edildi. Teslim edilen Grup-1 paketi, temelde Radar ve Kamera Sensör Kontrol, Video Dağıtım ve Kayıt yeteneklerini içeriyor. Grup-2 ve Grup-3 ile ilave yetenekler kazandırılması planlanıyor.


SGRS Projesinde yazılım bileşenleri yerli ve milli olarak HAVELSAN A.Ş. tarafından geliştirilirken, radar ve elektro-optik sistemler ASELSAN tarafından üretildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? | 65 yaş üstü saat kaçta ne zaman dışarı çıkacak?
Gündem

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? | 65 yaş üstü saat kaçta ne zaman dışarı çıkacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Koronavirüs salgınıyla mücadelede 65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlama sebebiyle sokağa çıkmama yasa..
Türkiye düşmanı Eren Erdem CHP'li belediyede işe alındı! İşte görevi
Siyaset

Türkiye düşmanı Eren Erdem CHP'li belediyede işe alındı! İşte görevi

Türkiye'ye karşı savaşacağını ilan edecek kadar ülkesine düşman olan CHP'li Eren Erdem, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirkette Öze..
HDP’lilere maaş bağlayan Tunç Soyer’den bir skandal daha! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden PKK'ya ihale kıyağı
Gündem

HDP’lilere maaş bağlayan Tunç Soyer’den bir skandal daha! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden PKK'ya ihale kıyağı

KHK ile görevden uzaklaştırılan 3 HDP’liyi maaşa bağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, PKK propagandası yapan AGD Organizasyon şirketini..
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı