Şahika Ercümen kimdir? Şahika Ercümen nereli, ne iş yapıyor? Şahika Ercümen hayatı

Şahika Ercümen kimdir? Şahika Ercümen kaç yaşında ve nerelidir? soruları Şahika Ercümen paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metre ile dünya rekoru kırmasından sonra merak ediliyor. İşte Şahika Ercümen’in hayatı, kariyeri...

Şahika Ercümen kimdir?

16 Ocak 1985 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde tamamladı. Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi'nde yaptı.Sualtı sporlarına scuba dalış ve sualtı ragbisi yaparak başladı. 2001 yılından itibaren milli takımda yer almaktadır. Sualtı hokeyi, sualtı rugbysi, sualtı navigasyonu ve serbest dalış milli takımıyla Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'na katıldı.

Şahika Ercümen kariyeri

2006 yılında ilk defa katıldığı İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'den en iyi dereceyi elde ederek Türkiye rekoru kırdı.

26-27 Mayıs 2007 tarihlerinde, Ankara ODTÜ kapalı yüzme havuzunda düzenlenen dinamik apnea (serbest dalışın havuzda yapılan branşlarından biri) Türkiye Şampiyonası'nda tek nefesle havuzda 145,35 metre giderek Türkiye rekoru kırdı. 2008 yılında, Türkiye Sualtı Hokeyi Milli Takımı ile Avrupa üçüncüsü, Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği sakatlığa rağmen Avrupa dördüncüsü oldu. 2009 yılında serbest dalış alanında Türkiye şampiyonluğu elde etti.

2010 yılında Türkiye rekoru ve dünya rekoruna en yakın derecenin (-65 metre) sahibi oldu. 2011 yılında serbest dalış 110 metrede, buz altı yatay dalışı yaparak dünya rekoru kırdı. Şahika Ercümen, buzun altından 70 metre olan kadınlar rekorunu ve 108 metre olan erkekler rekorunu kırarak en uzun mesafeyi gitti, Guinness rekorlar kitabına girdi. Serbest dalış 70 ve 60 metre sabit ağırlık branşlarında da 2011 yılında iki dünya rekoruna sahip oldu. 28 Ekim 2019 tarihinde Mersin'e bağlı Aydıncık ilçesinde bulunan Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak, 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Ayrıca 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi kapsamında yaptığı dalışla, Antartika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu.