Gazze'de insanı çıldırtan görüntü!

Katil israil askerleri Gazze'de bir çocuğu vurarak şehit etti. Ardından onun naaşını almaya gelen adama da ateş açtı.

Müslümanların dağınıklığından güç bulan siyonist işgalci israil, tüm kınama ve çağrılara rağmen Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi ihlal ederek vahşi saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

Siyonist işgalcilerin Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar üçüncü yılına doğru giderken, şimdiye kadar 72 binden fazla can kaybı yaşandı.

Sosyal medyada yürekleri yakan görüntüde işgalci israil askerlerinin Gazze'de masum bir Filistinli çocuğu şehit ettiği ardından naaşını almaya gelen adama ateş açıldığı görüldü.