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Yerel Sahibinin önünde elektrikli bisiklet hırsızlığı böyle görüntülendi
Yerel

Sahibinin önünde elektrikli bisiklet hırsızlığı böyle görüntülendi

Osmaniye’de bir iş yerinde şarja takılı halde park edilen elektrikli bisiklet, güpegündüz sahibinin gözü önünde çalındı. Olay anında bisiklet sahibinin hırsızın arkasından koştuğu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 10:55:00 -

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bir iş yerinde şarja takılı halde park edilen elektrikli bisiklet çalındı. Bisikletinin çalındığını fark eden vatandaş hırsızın arkasından koşsa da yetişemedi. İş yerine dönen vatandaş hemen polisi aradı. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı iş yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gerekli çalışmaların ardından iş yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerden elektrikli bisikleti çalan şahsın H.K. olduğunu tespit eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Saha çalışmaları sonunda şahıs kısa sürede yakalandı.

Gözaltına H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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