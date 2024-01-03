Sahibinden.com’a şok! Online alışveriş devi neden açılmıyor, ne oldu? Siteyi başkası aldı, sosyal medya domain krizi

Sahibinden.com, teknik bir sorun nedeniyle erişilemez hale geldi. Kullanıcılar, gece yarısından itibaren siteye giremezken, çıkan haberler şok etkisi yarattı.

Gece yarısından itibaren yaşanan erişim problemleri, Sahibinden.com kullanıcılarını mağdur etti. Hem web sitesine hem de mobil uygulamaya erişim sağlayamayan kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor" ve "Sunucu erişim sorunu" uyarıları ile karşılaştı. Kullanıcılar, bu durum karşısında ne yapacaklarını merak ederken, firma yetkililerinden beklenen açıklama geldi.

SAHİBİNDEN.COM ERİŞİM SORUNU

Özellikle ikinci el araç ve konut piyasasında popüler bir site olan Sahibinden.com'da yaşanan erişim sorunu, kullanıcılarını zor durumda bırakıyor. 3 Ocak Çarşamba günü itibarıyla başlayan erişim problemi, tarayıcılar ve mobil uygulamalar üzerinden siteye giriş yapmaya çalışan kullanıcılar için bir engel teşkil ediyor. Sahibinden.com'un yönetimi, yaşanan bu sorun hakkında açıklama yaptı.

SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sahibinden.com'da yaşanan erişim sorunları devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan ve kullanıcıların siteye giriş yapmasını engelleyen bu sorun, hem web hem de mobil platformlar üzerinde etkili oluyor. Kullanıcılar, sorunun neden kaynaklandığını ve çözümün ne zaman geleceğini merak ediyorlar.

SAHİBİNDEN.COM’DA DOMAİN KRİZİ

Sahibinden.com’a erişim sorunun yaşanmasından dolayı çıkan haberler şok etkisi yarattı. Çıkan haberlere göre, Sahibinden.com domaini yıllık dönem ödemesi gecikince boşa düştü ve Florida’dan bir network şirketi olan Network Solutions LLC tarafından 2025 yılına kadar satın alındığı ileri sürüldü. Bu haber üzerine hem kullanıcılar hem de site sahipleri sabaha şok etkisi ile uyandı.

SAHİBİNDEN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sahibinden.com'un Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, yaşanan erişim sorununun nedeni netlik kazandı. Alan adı hizmeti sağlayan bir firmayla yaşanan teknik sorunlar, platformun kullanılamamasına yol açtı. Sahibinden.com yetkilileri, sorunun en kısa sürede çözülmesi için ilgili firma ile çalışmaların sürdüğünü ve çözüm bulunduğunda kamuoyunu bilgilendireceklerini duyurdu.

SAHİBİNDEN.COM HAKKINDA

Sahibinden.com, gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı Türkiye merkezli bir online platformdur. Kullanıcılar, her kategoride yılda bir ilanı ücretsiz olarak yayınlama imkanına sahiptir; ancak aynı kategorideki bir sonraki ilan için ücret ödemek gerekmektedir.

1990'ların sonlarında, internet girişimciliğinin Türkiye'de yeni yeni filizlenmeye başladığı bir dönemde, Taner Aksoy tarafından kurulan sahibinden.com, internet üzerinden görsel ve detaylı ilan verme imkanı sunarak dikkat çekti. 2000 yılında 2.700 ilan ile faaliyetlerine başlayan site, 2010 yılı itibarıyla 2 milyonu aşkın ilana ev sahipliği yapmaktadır. Sahibinden.com, Türkiye'nin farklı şehirlerinde açtığı bölge müdürlükleri ile hizmet ağını genişletmeye devam etmektedir.

Son yıllarda, sahibinden.com kullanıcı sayısını ve ilan çeşitliliğini artırarak, Türkiye'nin önde gelen online alışveriş ve ilan platformlarından biri olmayı sürdürmektedir. Platform, Aksoy Group bünyesinde faaliyetlerine devam etmekte olup, merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. Kullanıcılar tarafından #Sahibinden, #SahibindenAçılmıyor, #SahibindenÇöktüMü gibi etiketler ile sosyal medyada sıkça gündeme gelmektedir, bu da platformun popülerliğini ve kullanıcılar arasında etkileşimini göstermektedir.