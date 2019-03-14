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Sahibinden.com ve Telesure Sigorta’dan online kasko ve trafik sigortası işbirliği

sahibinden.

14 Mart 2019 Perşembe 13:03
Sahibinden.com ve Telesure Sigorta’dan online kasko ve trafik sigortası işbirliği

sahibinden.com, Telesure Sigorta iş birliğiyle kullanıcılarına online kasko ve trafik sigortası satın alma imkanı sunmaya başladı.



Aylık 44,3 milyon kullanıcısıyla Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden sahibinden.com Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği iş birliğiyle yeni bir hizmeti hayata geçirdiğini açıkladı. Halihazırda 500 binden fazla otomobil ilanının yer aldığı internet sitesinde, uygun fiyatlı kasko ve trafik sigortası tekliflerini tek bir sayfada hızlı ve kolayca değerlendirme yapılabilecek.



Yapılan açıklamada; Telesure iş birliğiyle, kullanıcılar sahibinden.com’dan, birçok farklı sigorta şirketi tarafından kendilerine özel sunulan kasko ve trafik sigortası tekliflerini karşılaştırarak ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun araç sigortasını satın alabilecek. Kullanıcılar; otomobil, SUV ve motosiklet için geçerli hizmete, web sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamaları aracılığıyla 20’den fazla sigorta firmasından alınan teklifleri tek bir sayfada görerek karşılaştırabilecek.



sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, sigorta teklifi hizmetinin kullanıcılara sağlayacağı faydalara değinerek, "Kurulduğumuz günden bugüne kullanıcı deneyimini ve memnuniyetini merkeze koyan bir anlayışla, nasıl daha fazla fayda sunabileceğimizi düşünerek ürünlerimizi geliştiriyoruz. Vasıta alım satımı yapan kullanıcılarımıza sigorta hizmetlerinde de fayda sunmayı ve süreci hızlı ve pratik bir hale getirmeyi hedefledik. Bu doğrultuda da Telesure ile birlikte çalışarak kullanıcılarımızın kolaylıkla ve uygun fiyatlı olarak sigorta hizmeti satın alabilecekleri bir sistem geliştirdik" dedi.



Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. CEO’su Bradley Du Chenne ise "Araç satın alan ya da almayı planlayan kişiler, kasko ve zorunlu trafik sigortasını satın almayı genellikle araç satışı sonrasında değerlendiriyor. Yaptığımız bu iş birliği sayesinde alıcılar; Telesure tarafından sunulan karşılaştırmalı sigorta tekliflerine tek sayfa üzerinden kolaylıkla erişilebilecek ve araç sayın alma süreciyle birlikte tamamlayabilecek" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:03
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