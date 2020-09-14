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Ekonomi sahibinden.com Avrupa’nın en iyi 20 işveren şirketleri arasında
Ekonomi

sahibinden.com Avrupa’nın en iyi 20 işveren şirketleri arasında

sahibinden.com İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker: - "Kurum kültürü odaklı, olabilecek en iyi çalışan deneyimini sürekli hale getirmek üzere çalışmalar yürütüyor, projeler tasarlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:01:20 -
sahibinden.com Avrupa’nın en iyi 20 işveren şirketleri arasında

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, 2020’de Great Place To Work Enstitüsü tarafından “Türkiye’nin En İyi İşvereni” seçilmesinin ardından şimdi de “Avrupa’nın En İyi İşverenleri - Büyük Şirketler Kategorisi”ne seçilen ilk 20 şirket arasına giren ilk Türk şirketi oldu.

sahibinden.com açıklamasına göre, Türkiye’de toplamda 5 kez listeye giren şirket, 2 yıl üst üste birincilik elde etmiş ve geçen yıl ayrıca "Kadınlar için En İyi İşyeri" özel ödülüne de layık görülmüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, pandemi koşullarına rağmen yılın ikinci yarısında çalışan memnuniyetinden ödün vermediklerini belirtti.

Peker, “Çalışanlarımızın mutluluğu, kuruma olan bağlılığı ve yüksek motivasyonunun işimizin kalitesine etkisi çok büyük” ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Kurum kültürü odaklı, olabilecek en iyi çalışan deneyimini sürekli hale getirmek üzere çalışmalar yürütüyor, projeler tasarlıyoruz. Uzaktan çalışmaya geçtiğimiz mart ayından bugüne aynı çatı altında bulunamasak da, ortak hedeflere ortak motivasyonla ilerlemeyi başardık. Layık görüldüğümüz sıralamalar bu çalışmalarımızın güzel birer yansımasıdır. Bu yıl Avrupa’nın En İyi 20 İşvereni arasına giren ilk Türk şirketi olmanın da gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.”


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