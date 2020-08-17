sahibinden.com nasıl bir sitedir? sahibinden.com emlak, otomobil, aksesuar, yedek parça, ikinci el alışveriş, iş makineleri, özel dersler ve iş ilanları gibi ilanların yer aldığı online ticaret platformudur. sahibinden.com sitesi ile ikinci el araç ve ürünler satılabildiği gibi sıfır ürünler de alışverişe sunulmaktadır. Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil satış sitesi olarak bilinen sahibinden.com’da araba haricinde birçok kategoride de satış yapılmaktadır. Sahibinden.com’a ücretsiz üye olabilir ve ücretsiz olarak ilan verebilirsiniz. Peki, sahibinden.com a nasıl üye olunur? sahibinden.com sitesinde ne satabiliriz? sahibinden.com üyelik işlemleri nasıl yapılır?

sahibinden.com 2000 yılında 2700 ilanla Aksoy Grup yönetim kurulu başkan yardımcısı Taner Aksoy'un yönetiminde kuruldu. sahibinden.com en iyi ikinci el ticaret, en iyi seri ilan gibi kategorilerde birçok ödül alarak güvenilirliğini ispat etti. Türkiye'de de çok tercih edilen sahibinden.com alışveriş sitesine nasıl üye olunur gibisoruların cevabını haberimizin devamında bulabilirsiniz .

sahibinden.com'a nasıl üye olunur?

sahibinden.com üye olmak için öncelikle Google hesabınızın olması gerekir Eğer bir Google hesabınız varsa sahibinden.com üye olmanız çok kolay.

Eğer Google hesabınız yoksa:

GOOGLE HESABI AÇMAK İÇİN TIKLAYIN

sahibinden.com üyelik işlemleri için aşağıdaki adımları izleyiniz:

ilk olarak sahibinden.com sitesine giriş yapınız.

SAHİBİNDEN.COM’A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Sitenin sağ üst köşesinde yer alan üye ol butonuna tıklayınız.

Karşınıza çıkan sayfada bireysel ve kurumsal olmak üzere iki üyelik seçeneği çıkmaktadır. Eğer kurumsal bir firma olarak ilan vermek istiyorsanız Kurumsal’ı, eğer bireysel biri olarak ilan vermek istiyorsanız Bireysel’i seçmelisiniz.

Daha sonra e-posta adresiniz ve şifre belirlemeniz gerekir.

Bilgileri girdikten sonra üyelik sözleşmesi ve eklerini kabul ederek iletişim bilgilerini ulaşılmasını izin verme seçeneğini seçtikten sonra üye ol butonuna basarak üyelik işleminizi tamamlarsınız.

Google hesabınıza üyelik aktivite aktivasyonu için sahibinden.com bir mail gönderilecektir. Bu maili onayladıktan sonra üyeliğiniz kabul edilmiştir.

sahibinden.com’da nasıl ilan verebilirim?

sahibinden.com üyelik bilgileriniz ile giriş yapınız. Ardından sağ üst köşede bulunan ücretsiz ilan ver seçeneğine tıklayınız. Karşınıza 5 adımlık ilan verme sayfası çıkar. Bu kısımda Adım Adım ilerlemelisiniz.

Öncelikle kategori seçeceksiniz. Vermek istediğiniz ilanının hangi kategoride yer alacağını belirlemelisiniz. Emlak, vasıta, yedek parça , ikinci el veya sıfır alışveriş, Usta ve hizmetler, özel ders verenler, iş ilanları ,yardımcı arayanlar gibi birçok farklı isimleriyle yer alan kategorilerden birini işaretlemelisiniz.

Bir sonraki aşamada sizden ilanınızın detayını ister. İlan başlığı, ilan açıklaması, ilan fiyatı ve diğer detayları girmeniz gerekir. Bu kısımda ilan açıklaması önemlidir. Alıcı olan kişi size sürekli soru sormaması açısından vereceğiniz ilanı detaylandırarak açıklamanız önemlidir. Yeterli bilgiyi alan alıcı karar aşamasına kolaylıkla geçecektir.

Bir sonraki aşama önizleme aşamasıdır. Burada sahibinden.com’a vermek istediğiniz ilanınızı son kez gözden geçirmeniz gerekir. Eğer ilanınıza eklemek istediğiniz başka bir bilgi yoksa bu aşamayı da geçerek Doping adımına geliniz.

Doping, vereceğiniz ilanın daha fazla kişiye gösterim sağlaması için belli bir ücret karşılığında ön plana geçirilmesidir. Eğer ilanlarınızı hızlı bir şekilde satmak, daha fazla kişiye ulaştırmak isterseniz Doping seçeneğinden yardım alabilirsiniz. Eğer ilanlarınızı ücretsiz olarak vermek isterseniz bu aşamaya geçiniz.

En son aşamada ilanınız yayına alınmak için onay sürecine girecektir. Bu aşamadan sonra beklemeniz gerekir. sahibinden.com ilanınızın yayına uygun olup olmadığını inceledikten sonra ilanınızı yayına alabilir veya ilanınızı iptal edebilir. İlanınız yayına alındıktan sonar vermiş olduğunuz iletişim bilgileri üzerinden alıcılar size mesaj gönderebilir veya arayabilir. sahibinden.com alışverişiniz için size aracı olmuş olacaktır.