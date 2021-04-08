Sahibinden satılık müstakil ev fiyatları Marmaraereğlisi | Sahibinden satılık daire!

Sahibinden devren satılık daire villa fiyatları ile yine sahibinden satılık müstakil ev fiyatları merak ediliyor. Korona salgını nedeniyle vatandaşlar kalabalık ortamlardan kaçarak daha sakin yerleşim yerlerine gitmeyi tercih ediyor. Hal böyle olunca da sahibinden müstakil ev fiyatları da araştırılmaya devam ediliyor. Tek katlı bahçeli müstakil evlere rağbet bir hayli arttı. Satılık müstakil ev fiyatları her bütçeye uygun olarak satışa sunulmakta. İstanbul’da yaşayanlar daha çok İstanbul satılık müstakil ev ilanlarını araştırırken, sahibinden Silivri müstakil ev fiyatları, Marmaraereğlisi satılık müstakil ev fiyatları ilanları en sık araştırılan satılık ev ve daire ilanları olarak karşımıza çıkmakta. İşte satılık müstakil ev fiyatları, İstanbul sahibinden satılık bahçeli müstakil ev fiyatları.

İstanbul Silivri, Çatalca satılık müstakil ev fiyatları ile Tekirdağ Çorlu satilik müstakil evler ve Marmaraereğlisi satılık müstakil yazlık ev fiyatları yine İstanbul’da oturan ve sahibinden satılık müstakil ev arayışında olan vatandaşlar tarafından merak edilmekte.

Sahibinden satılık müstakil ev fiyatları haber. Koronavirüs (Kovid-19) salgının nedeniyle insanlar şehirlerden uzaklaşıp daha sakin yerleşim yerlerini tercih ederken müstakil ev başta olmak üzere bahçeli konut ve villa kiralarında yüzde 35'e varan oranda artışa neden oldu. Sahibinden satılık ev ilanlarına en çok da bahçeli ve tek katlı müstakil ev arayışında olanlar rağbet göstermekte.

Sahibinden satılık müstakil ev fiyatları

Sahibinden satılık müstakil ev fiyatlarına bakıldığında Sakarya’da denize yakınlığı, ulaşım alanların yakınlığı başta olmak üzere fiyatlarda değişiklik söz konusu. Sakarya’da müstakil evler 550 TL’den başlıyor 950 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Sahibinden satılık müstakil ev Marmaraereğlisi

Tekirdağ Marmara Ereğlis’nde satılık müstakil ev fiyatları da yine koronadan kaçan ve daha sakin yer olan Marmara Ereğlisi’ni tercih etmek isteyenlerce merak ediliyor. Sahibinden satılık müstakil ev fiyatları Marmaraereğlisi’nde 10-20 yıllık müstakil evler 360 bin TL’den başlarken, sıfır müstakil satılık evler ise evin büyüklüğüne göre, konumuna göre 450-650 bin TL arasında değişiyor.

Sahibinden satılık müstakil ev Silivri

Silivri de yine müstakil ev almak isteyenlerin uğrak yerleri arasında yer almakta. İstanbul merkezine nispeten daha sakin olan Silivri’de koronadan sonra satılık müstakil evler, satılık evler, satılık daire fiyatlarında çok ciddi yükselişler söz konusu oldu. Silivri’de müstakil ev fiyatları da yine evin konumuna göre, büyüklüğüne göre, denize ve ulaşımda ana yollara uzaklığa göre değişmekte. Sahibinden satılık müstakil ev Silivri de fiyatlar 500 bin TL’den başlıyor 2 milyona kadar çıkıyor.