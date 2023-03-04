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Dünya Sahibi Batı, suçsuz yere karalanan İslam dünyası... Ericsson şirketine IŞİD bağlantısından dolayı rekor ceza
Dünya

Sahibi Batı, suçsuz yere karalanan İslam dünyası... Ericsson şirketine IŞİD bağlantısından dolayı rekor ceza

Fransız devi çimento şirketi Lafrance'ın Işid'e parasal yardımda bulunması skandalının patlamasının ardından Ericsson adlı İsveç telekomünikasyon şirketinin de Işid'e dolaylı yoldan yardım ettiği ortaya çıktı. Şirket , Irak'ta IŞİD ile bağlantılı bir yolsuzluk davasını çözmek için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) adalet sistemine 206.7 milyon dolar ceza ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 15:09:00 - 2023-03-04 15:11:42
Sahibi Batı, suçsuz yere karalanan İslam dünyası... Ericsson şirketine IŞİD bağlantısından dolayı rekor ceza

İsveçli telekom ekipmanı devi Ericsson tarafından yapılan açıklamada, "Ericsson 206.7 milyon dolar ceza ödeyecek" denildi.

Euronews'in haberine göre, Bu uzlaşma, Aralık 2019'da imzalanan ve grubun diğer beş ülkedeki (Cibuti, Çin, Vietnam, Endonezya ve Kuveyt) yolsuzluk kovuşturmalarını kapatmak için ABD adaletine bir milyar dolar ödediği uzlaşma anlaşmasını da ("Ertelenmiş kovuşturma anlaşması", DPA) sonlandırıyor.

Varılan uzlaşmanın, Ericsson'un, ABD adalet sistemine, rüşvet iddialarına ilişkin bir iç soruşturmanın sonuçlarını vermemesiyle ilgili olduğu belirtildi.

"Bu karar, DPA'ya yol açan tarihi suistimalin keskin bir hatırlatıcısı" diyen şirketin tepe yöneticisi Börje Ekholm, "Derslerimizi aldık ve şirket kültürümüzü dönüştürmek için önemli bir yolculuğa çıktık" açıklamasında bulundu.

İç soruşturma özellikle IŞİD tarafından kontrol edilen bölgelerde karayolu taşımacılığı için yapılan ve Irak topraklarının bir kısmını kontrol ettiği dönemde örgüte ödendiğinden şüphelenilen para transferlerini mercek altına alıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ericsson daha önce de farklı ülkelerdeki rüşvet iddialarını kabul etmiş ve yolsuzlukla mücadele için çaba sarf ettiğini duyurmuştu.

Şubat 2022'de İsveç merkezli teknoloji şirketinin, IŞİD'e dolaylı yoldan rüşvet verdiği iddialarıyla ilgili soruşturma geçirdiği ortaya çıkmıştı.

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Yorumlar

Hasan Genç

HER ZAMAN SÖYLÜYORUM. İSLAMİ TERÖR YOKTUR, İSLAM KILIĞINA GİRMİŞ, HRİSTİYAN VE/VEYA SİYONİST TERÖRÜ VARDIR. GAZETELERİMİZ BUNU SLOGAN HALİNE GETİRMELİ. BUNUNLA İLGİLİ KARİKATÜRLER YAPMALI VE BUNLARI YAYMALI.
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