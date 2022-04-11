Şahbaz Şerif kimdir? Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif nereli kaç yaşında?

Son dakika... Pakistan Parlamentosu güvensizlik oylaması sonucu görevden alınan İmran Han yerine Şahbaz Şerif'i başbakan seçti. Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında, Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 "hayır" oyu almıştı. Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif ve İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisinden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başbakanlık için Meclis Başkanlığına başvuru yapmıştı.

Şahbaz Şerif, FETÖ’ye bağlı okulların ülkenin her bölgesinde bulunduğunu, FETÖ bağlantılı okullarının açılmasını engellediklerini söyleyerek, "FETÖ’nün Pakistan’ın Lahor şehrinde bir üniversite açma girişimini bizzat kendim engelledim" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olan Şerif, "Erdoğan ve AK Parti, dünyanın kargaşa, huzursuzluk ve kaosla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Türkiye'ye olağanüstü bir liderlik ve istikrar sağladı" sözlerini kaydetmişti. İşte Şahbaz Şerif'in hayatı:

Şahbaz Şerif kimdir?

Şahbaz Şerif, daha önce Pakistan’da üç kez başbakanlık koltuğuna oturan ve son olarak 2017 yılında yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Navaz Şerif’in küçük erkek kardeşi.

Devrimci şiirlerden alıntı yapma tutkusu olan ve sert bir yönetici olarak tanınan Şahbaz Şerif, PML-N lideri olmadan önce Pencap eyaletinde yıllarca başbakan olarak görev yaptı. 70 yaşındaki Şahbaz Şerif, ailesinden kendisine miras kalan ülkenin önde gelen çelik şirketlerinden birisinin de sahibi.

Şahbaz Şerif’in 2019 yılında kara para aklamak suçundan hakkında dava açılmış ve bazı mallarına el konulmuştu. 2020 yılında tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan Şahbaz Şerif, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Ülkenin siyasette önemli söz sahibi ordusu ve muhalifleriyle ilişkileri sürekli gergin olan ağabeyinin aksine Şerif, rakipleriyle uzlaşmaya varabilen ve daha esnek bir siyasetçi olarak tanınıyor.

Ekonomik ve güvenlik sorunları, Şerif’i görevinde bekleyen ön önemli sorunlar olarak ön plana çıkıyor. Pakistan, 1947'deki bağımsızlığını ilan ettiğinden bu yana dört askeri darbe ve bir o kadar da başarısız askeri darbe girişimine sahne oldu. Pakistan, otuz yıldan fazla bir süreyi askeri yönetim altında geçirdi.