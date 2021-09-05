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Spor Sahaya müdahale! Maç durduruldu
Spor

Sahaya müdahale! Maç durduruldu

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ve Arjantin arasındaki karşılaşma, yeşil sahalarda daha önce eşi yaşanmayan bir olay nedeniyle durduruldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 23:08:00 -
Sahaya müdahale! Maç durduruldu

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin arasındaki karşılaşma, yeşil sahalarda daha önce eşi yaşanmayan bir olay nedeniyle durduruldu.

Maçın başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra Arjantinli oyuncular, Brezilya Sağlık Kurulu yetkililerin sahaya girmeye teşebbüs etmesinin ardından maçı yarıda bırakarak hakemle birlikte soyunma odasına yöneldi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Brezilya Sağlık Kurulu, Arjantin Milli Takımı'nın İngiltere Premier Lig'de forma giyen oyuncuları Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maç öncesinde sınır dışı edilmesini talep etti.

Maç öncesinde sorunun çözülmemesinin ardından yetkililerin, karşılaşma sırasında söz konusu oyuncuları karantinaya almak istemesi nedeniyle maçın yarıda kaldığı belirtildi.

Öte yandan, Arjantin Futbol Federasyonu, maçın askıya alındığını duyurdu.

 

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