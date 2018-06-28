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Sahaya inen Putin, Casillas'a şut çekti

Sahalara inen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İspanyol kaleci Iker Casillas'ın koruduğu kaleye şut çekti.

28 Haziran 2018 Perşembe 20:33
Sahaya inen Putin, Casillas'a şut çekti

Yoğun temposuna ara veren Putin, Kızılmeydan'da FIFA Başkanı ile futbol oynadı. 

PUTİN YEŞİL SAHALARA İNDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl Meydan'da Rusya'da gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası için hazırlanan futbol parkında sporcu kimliğini bir kez daha ortaya koydu.

Putin, yoğun temposuna ara vererek FIFA Başkanı İnfantino ve çocuk futbolcular ile birlikte yeşil sahaya çıktı.

PUTİN'İN ŞUTU CASİLLAS'IN KUCAĞINDA KALDI

Putin'in etkisiz kalan ilk şutu etkinliğe katılan Porto kalecisi Iker Casillas'ın kucağında kalırken, Infantino'nun attığı pası başarıyla karşılan Putin'in ikinci şutu hedefi buldu.

Ancak kaleyi koruyan genç kaleci Putin'in şutunu başarıyla kurtardı. Etkinlikte Barcelona kulübünün eski kaptanı Carles Puyol da hazır bulundu. 

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 20:33
  1. 2018 Dünya Kupası
  2. Carles Puyol
  3. Casillas
  4. Rusya
  5. Putin

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