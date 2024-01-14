Sahaya giren köpek maçı durdurdu!
Malatya’da 1. Amatör Küme Ligi'nde Konakspor ile Darendespor arasında oynanan karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.
Malatya 1. Amatör Küme Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları oynanırken, Yeşilyurt’taki Konakspor ile Darendespor müsabakasının 60. dakikasında sahaya giren köpek maçın durmasına neden oldu.
Köpek de top oynayan futbolculara katılmak istedi.
Yaklaşık 5 dakika boyunca sahanın içinde futbolcularla oynamaya çalışan köpek, görevliler tarafından yakalandı.
Maç köpeğin sahadan çıkartılmasının ardından kaldığı yerden devam etti.
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