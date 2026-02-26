Sahara Geçidi’nde çığ felaketi! Kar iş makinelerini yuttu

Ardahan’da etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tehlikeyi de beraberinde getirdi. Kentte etkili olan kar yağışının ardından 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi’nde kar temizliği yapılan iş makinelerinin üzerine çığ düştü. Bölgeye, arama kurtarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kar kütlelerinin altında kimsenin olmadığı bildirildi. İş makinelerinin çıkarılması için bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun tipi sebebiyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü bildirildi.

“Çığın altında kaldık”

Ardahan'da Sahara Geçidi'nde karla mücadele ederken düşen çığın altından kendi imkanları ile kurtulan işçiler, yaşadıklarını anlattı. Kar yığını altında kalan iş makinelerini çıkarmaya çalışan işçilerden biri, "Bugün ayın 26'sı. Çığın altında kaldık. Makineleri çıkarttık, canımızı kurtardık" dedi. Kurtarma çalışmalarına katılan başka bir işçi de ikinci bir çığ tehlikesine dikkat çekti.