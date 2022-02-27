Şahan Gökbakar'la Yılmaz Özdil birbirine girdi

AK Parti düşmanlığından beslenen Şahan Gökbakar ve Yılmaz Özdil, bu defa birbirlerine girdi. Sözde komedyen Gökbakar, köşesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelenskiy'i eleştiren "bidon kafa" Özdil'e Twitter hesabından sert çıktı. Dün kaleme aldığı yazısında Zelenski’nin komedyenlik geçmişine dikkat çekip "Ukrayna halkı yazık etti Ukrayna'ya" diyen Sözcü yazarı Özdil'e veryansın eden Gökbakar, “Köşe yazarı abi, bırak artık şu ‘komedyen, devlet başkani oldu, ülkeye yazık etti!’ söylemlerini.

'Masum insanlar ölmesin' de.

'Özgür bir ülke işgal edilemez' de.

'Batsın bu kaypak zihniyetiniz' de.

'Savaşa Hayır, savaş kötüdür' de. Kalemini insanlık ve barış için oynat" dedi.