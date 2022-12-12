Şahan Gökbakar'ı yerinden zıplatacak sözler! Üç-beş yıl kendine gelemez artık

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Recep İvedik 7 dizisinde yer alan sahneleri eleştirdi. Altınok şu ifadeleri kullandı:

“Gökbakar geçtiğimiz gün seyircinin karşısına bambaşka bir Recep İvedik’le çıktı. Sadece adı hala Recep, bir de görünüşü aynı. Sanki içine, son yıllarda Twitter’daki performansından kendisini yakından tanıma fırsatı bulduğumuz Şahan kaçmış. Film ilk sahneden son sahneye kadar Gökbakar’ın politik twitlerinden hallice bir hükümet eleştirisiyle dolu. Doğal, organik maganda Recep İvedik gitmiş yerine antipatik bir lümpen proleter gelmiş. Ve anlaşılan anti kahraman Sözcü gazetesi okumaya başlamış. Zira gazetenin manşetleri her diyalogun içinde geçiyor. Sürekli verdiği kuru politik mesajlarla ne seyirciyi düşündürüyor ne de güldürüyor.

Recep İvedik’deki bu radikal değişim karşısında hemen hemen herkes tepkili. Şahan Gökbakır’ın ucuz muhalafet yandaşlığı yaptığını ve filmi protesto ederek izlemeyeceklerini söylüyorlar.

Bence Gökbakar’ın politik mesajlarını Twitter’da slogan atmak yerine sanatı aracılığıyla vermekte karar kılması olumlu bir aşama. Evet Recep İvedik 7’nin serinin en kötüsü olması, sanatsallığı, falan ayrı tartışma konusu lakin bir sanatçı için dürüştçe olan tavır budur.

Asıl ilgili çekense CHP medyasının bu değişimi coşkuyla karşılaması oldu.

Adını unutup ‘Recep İvedik’ diye bahsettikleri Şahan’a, ‘Gökbakar’ diye seslenmeye başladılar. İlkokul düzeyindeki bu toplumsal gerçekçilik müsameresini coşkuyla alkışladılar.

Sözcü de dün kendisini manşetten şöyle selamlıyordu:

“Yeni Recep İvedik filminde fahiş faturalara eleştiri var: Bir daha ampul yakmayacağım!”

Acıklı bir hal değil mi?”