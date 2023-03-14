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Gündem Şahan Gökbakar'dan "Muharrem İnce" çarkı! Tükürdüğünü böyle yaladı
Gündem

Şahan Gökbakar'dan "Muharrem İnce" çarkı! Tükürdüğünü böyle yaladı

CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü'nün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini aradığını ve ağır konuştuğunu söylemesinin ardından takibi bırakacağını belirten komedyen Şahan Gökbakar, bir sonraki paylaşımında ise, "Muharrem Bey'le tatlı bir sohbet ettik. Geri takip" diyerek çark etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 12:10:00 -
Şahan Gökbakar'dan "Muharrem İnce" çarkı! Tükürdüğünü böyle yaladı

CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü'nün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini aradığını ve ağır konuştuğunu söylemesinin ardından takibi bırakacağını belirten komedyen Şahan Gökbakar, bir sonraki paylaşımında ise, "Muharrem Bey'le tatlı bir sohbet ettik. Geri takip" diyerek çark etti.

Mengü, sosyal medya trollerinin desteklediğini belirttiği Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin kendisini aradığını kaydederek, "Sinirlendi. Muharrem Bey, biraz da ağır konuştu. ‘Tamam Muharrem Bey’ dedim, telefonu kapattım" ifadelerini kullanmıştı.

 

 
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Yorumlar

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar ile Nevşin mengü arasındaki Muharrem İnce üzerinden destek muhabbeti, bir anda geriye sarmış. Bu kimlikler böyledir. Ağızlarına bir parmak bal çalın, dün söylediklerini hemen unuturlar.. kendilerine söylenilenlere de katlanırlar.
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