Şahan Gökbakar'dan "Muharrem İnce" çarkı! Tükürdüğünü böyle yaladı
CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü'nün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini aradığını ve ağır konuştuğunu söylemesinin ardından takibi bırakacağını belirten komedyen Şahan Gökbakar, bir sonraki paylaşımında ise, "Muharrem Bey'le tatlı bir sohbet ettik. Geri takip" diyerek çark etti.
CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü'nün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini aradığını ve ağır konuştuğunu söylemesinin ardından takibi bırakacağını belirten komedyen Şahan Gökbakar, bir sonraki paylaşımında ise, "Muharrem Bey'le tatlı bir sohbet ettik. Geri takip" diyerek çark etti.
Mengü, sosyal medya trollerinin desteklediğini belirttiği Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin kendisini aradığını kaydederek, "Sinirlendi. Muharrem Bey, biraz da ağır konuştu. ‘Tamam Muharrem Bey’ dedim, telefonu kapattım" ifadelerini kullanmıştı.
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