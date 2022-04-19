Şahan Gökbakar ve Nevşin Mengü'ye müthiş kapak

Mevlüt Tezel, "Başıboş köpekler çocukları yiyor" diye isyan eden şarkıcı Yıldız Tilbe ile akılları sıra dalga geçen Şahan Gökbakar ve Nevşin Mengü'ye hak ettikleri cevabı Antalya'da köpekten kaçarken kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, önce bacağı kesilen, sonra da hayatını kaybeden Mahra'nın annesi Derya Pınar'ın verdiğini belirtti. "Yılların kapakçısıyım, böyle kapak görmedim!" ifadelerini kullanan Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili yaptığı paylaşımlar yüzünden savcılığa ifade verdi.

Elbette Tilbe'nin sokak köpeklerine zehirle et verin önerisinin savunulacak bir tarafı yok. Ancak ünlü şarkıcı 'başıboş köpekler çocukları yiyor' diye isyan etmesinde haklı!

Defalarca yazdım. Başıboş köpekler ciddi bir sorun. Köpek saldırıları yüzünden insanlar hayatını kaybediyor. Erzurum'da altı yaşındaki Rukiye'yi köpekler yedi ve zavallı kız hayatını kaybetti! Böyle bir şey vahşi Afrika Savanları'nda olur!

Köpek saldırıları için "Ne olacak azıcık ısırmış", "Sevseydin ısırmazdı" benzeri yorumlar yapan güya köpekseverler var! Onlar için Allah akıl fikir versin diyorum! Öte yandan gazeteci Nevşin Mengü, "Köpekler insanları yiyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün, Osmanlı'nın, şehitlerin teslim ettiği topraklarda onların çocuklarını yiyor. Analarını, yaşlılarını yiyor, köpekler yiyor" diyen Yıldız Tilbe için, "Anahtar kelimeleri yan yana dizmiş" yorumunu yaptı.

MAHRA'NIN ANNESİ...

Komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medyadan "Birkaç tane daha var onları unutmuş. Eklese daha vurucu olabilirdi" diye gülücük işaretli yorum yaparak Mengü'ye destek çıkıp, Tilbe ile dalga geçti.

Şahan ve Mengü'ye hak ettikleri yanıt ise Antalya'da köpekten kaçarken kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, önce bacağı kesilen sonra da hayatını kaybeden Mahra'nın annesi Derya Pınar'dan geldi.

Pınar sosyal medyada Mengü ve Şahan'ın acımasız esprilerine "Anahtar kelimeleri yazıyorum. ÇOCUĞUM BAŞIBOŞ

KÖPEKLER YÜZÜNDEN KAMYON ALTINDA KALDI BACAĞI PARAMPARÇA OLDU VE HAYATINI KAYBETTİ! Hadi gülmeye devam edin" diye karşılık verdi.

Yılların kapakçısıyım, böyle kapak görmedim! Tabii bu kapak Mahra'yı geri getirmeyecek.

Şahan'ın da evlatları var. Allah korusun, onlara başıboş köpekleri ya da bir pitbull saldırsa yine aynı espriyi yapar mıydı?"