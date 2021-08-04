Şahan Gökbakar ve Emre Kınay'a tokat üstüne tokat

Türkiye’yi yasa boğan orman yangınları henüz söndürülemedi. 174 farklı noktada çıkan yangınların 160’ı kontrol altına alınırken, 14 noktada çalışmalar sürüyor.

Yangınlarla mücadele etkin bir şekilde devam ederken, CHP yandaşı sözde sanatçılar da devleti aciz göstermek için elinden geleni ardına koymuyor. Özellikle Şahan Gökbakar ve Emre Kınay’ın yayınladığı videolar kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, sözde sanatçıların yayınladığı görüntüler de masaya yatırıldı.

Ali İhsan Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

“Şahan Gökbakar ne yapmıştı; 'Özel mülktür buraya girilmez' yazısı asmıştı. Ben diyorum ki, orman alanının tam göbeğine sen villayı kondurmuşsun, daha 1 ay önce onun kıyısına da el koyup, 'Burası özel mülktür, girilmez' diye tabela asıyorsun. Şimdi orası orman yangınlarıyla kül olmak üzere. Şimdi diyorsun ki, 'Gelsin devlet gelsin.' Ama dün tabela asmaya çalışıyordun.

Şimdi bu Şahan Gökbakar'ın biz neyine güveneceğiz? Çırpınıyormuş, neye çırpınıyor? Bunlar orayı talan etmek için çırpınıyorlar.

Veya Emre Kınay... Yeniakit.com.tr daha dün akşam yaptı haberini. 1 yıl öncesinde, bir bardan çıkarken bir gazetecinin üzerine nasıl yürüdüğünü gördük. Ezerim seni, şöyle yaparım, böyle yaparım, tehditleriyle. Şimdi öyle bir tabloyla karşımızda ki, 'Ya ormanda solucanlar var... Bu solucanlar can ya...' Diyorsunuz ki, 'ormandaki solucanı bile düşünen bir sanatçı ya... Ne büyük bir ruh' diyorsunuz. Dönüyorsunuz, bir sene önceki videosuna bakıyorsunuz, solucanı falan geçtik, bir insana, gazeteciye öyle küstahça laflar ediyor ki... Bakıyorsunuz kendisi nerede oturuyor Emre Kınay'ın? Kemer Country...

Ben yetkili bir makamda olsam, beni görevden alacaklarını bilsem bile -ki alırlar da- anında şu rezaletlerin sonrasında, şunların hepsinin oturdukları yerlerin listesini yayınlarım. Emre Kınay'dan Şahan Gökbakar'a. Karşısına da hangi ormanlık alanı talan edip konmuşlar onun listesini veririm.

Emre Kınay gerçekten çırpınıyorsa, oturduğu yerden çıksın defolsun gitsin. Veya Şahan Gökbakar... Senin etrafında, 500 metre yakınında tek katlı da olsa bir gecekondu bile yok. Sen ormanın ortasına nasıl diktin orayı ya?”

Murat Alan ise, “Emre Kınay'ın oturduğu Kemer Country solucanların üstüne inşa edilmemiş mi?” diye sordu.