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Gündem

Şahan Gökbakar neye uğradığını şaşıracak! Bu ayardan sonra üç-beş yıl kendine gelemez artık

Ahlaksızlığı normalleştirip "komedi" diye pazarlayan Şahan Gökbakar'a sinema camiasından çok sert eleştiri geldi. Çakallarla Dans filminin yönetmeni Murat Şeker, Recep İvedik 7 filmi için geri sayıma başlayan Gökbakar'a "Ben olsaydım kabul etmezdim" diye çıkıştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 13:08:00 -
Şahan Gökbakar neye uğradığını şaşıracak! Bu ayardan sonra üç-beş yıl kendine gelemez artık

Ahlaksızlığı normalleştirip "komedi" diye pazarlayan Şahan Gökbakar'a sinema camiasından çok sert eleştiri geldi. Çakallarla Dans filminin yönetmeni Murat Şeker, Recep İvedik 7 filmi için geri sayıma başlayan Gökbakar'a "Ben olsaydım kabul etmezdim" diye çıkıştı.

"Herkesi sinemaya davet ediyorum" diyen Şeker, “Recep İvedik filmi bir dijital platformda yayınlanacak. Ben Şahan’ın yerinde olsaydım kaç para teklif edilirse edilsin bir platformla yapmayı kabul etmezdim.

Ama bu tarz tarihi anlar, kararlar zaten belirleyici oluyor. Yani biz senaryoyu yazarken, şuna dikkat ediyoruz; karakterlerimizi zor bir durumun içerisine sokuyoruz ve ne yapacaklarını izliyoruz. Bu, insanlar için de böyledir.

Zor durumlarda insanların aldığı kararlar ve seçimler onların kim olduklarını gösteriyor. Her türlü etik, finansal, siyasi görüşünüzü belirler" ifadelerini kullandı. 

 

 

 

 

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