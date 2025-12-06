Sahada söz verdiler! Recep Uçar iddialı konuştu

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Yaklaşık bir ay önce burada Konyaspor teknik direktörü olarak oturuyorduk. Bir ay sonrasında ilginç bir tesadüf diyebiliriz. Farklı değerlendirebiliriz ama bugün Rizespor'un başında herkese biz hoş geldin derken, bugün bize hoş geldin denildi. O anlamda ilginç bir tesadüfün olduğu bir maçtı. Çok fazla hazırlanma şansımız yoktu. İki, üç günlük bir şansımız vardı. O şekilde hazırlanabildiğimiz kadar en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştığımız bir maç. İki takımın da üç puana şiddetli ihtiyacının olduğu bir maçtı. Bakıldığında Süper Lig standardının üstünde olan bir maçtı. Hem taktiksel anlamda hem de tempo dinamizm geçişler anlamında. O anlamda keyifli bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Genel olarak bugünün özeti benim tarafımdan çok az hazırlanabilsek bile oyuncuların ortaya koyduğu mücadele bizim adımıza, gelecek adına iyi sinyaller verdiğini düşünüyorum. Daha fazla antrenman yaparak, bunu geliştirerek öncelikli olarak Rizespor olarak bu alt gruptan kendimizi daha üste atacağız. Sonrasında da daha farklı hedefler koymak istiyoruz. Onu yapabilecek kalitemizin olduğunu düşünüyoruz. Eksik olan şeylerin başında enerji vardı. Bugün bu anlamda bir ateş yaktığımızı, başlattığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de daha iyi oyunlarla, daha iyi sonuçlarla yolumuza devam edeceğiz. Yaklaşık bir senemi geçirdiğim, birçok dostluklar edindiğim Konya camiasına, Konyaspor'a da bundan sonra kalan süreçte canı gönülden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.