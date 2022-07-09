SAHA İstanbul, Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi oldu
SAHA İstanbul, Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi unvanını elde etti.
Kümelenme bünyesinde 816 firma ve 22 üniversite yer alıyor. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, şunları kaydetti: “Avrupa Kümeler Birliği’nde Airbus’ın ardından ikinci sıradaydık. Bu ay yönetimimizce kabul edilen firmalarımızla bir numaraya yükseldik. Avrupa’nın en büyük kümelenmesi olduk. Yerli savunma sanayii, uluslararası alanda hızla yükseliyor ve SAHA İstanbul olarak bu gelişime büyük katkıda bulunuyoruz. Türkiye’yi güçlü konuma getiriyoruz.”