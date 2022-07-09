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Teknoloji SAHA İstanbul, Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi oldu
Teknoloji

SAHA İstanbul, Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi oldu

SAHA İstanbul, Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi unvanını elde etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 11:08:00 -
SAHA İstanbul, Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi oldu

Kümelenme bünyesinde 816 firma ve 22 üniversite yer alıyor. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, şunları kaydetti: “Avrupa Kümeler Birliği’nde Airbus’ın ardından ikinci sıradaydık. Bu ay yönetimimizce kabul edilen firmalarımızla bir numaraya yükseldik. Avrupa’nın en büyük kümelenmesi olduk. Yerli savunma sanayii, uluslararası alanda hızla yükseliyor ve SAHA İstanbul olarak bu gelişime büyük katkıda bulunuyoruz. Türkiye’yi güçlü konuma getiriyoruz.”

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