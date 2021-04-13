SAHA İstanbul 6 yılda 620 üyeye ulaştı

6 yıl önce 27 üyeyle çalışmalarına başlayan kümelenmeye katılan şirket adedi devamlı artıyor. Türkiye’yi savunma sanayiinde hak ettiği noktaya çıkarmayı hedefleyen SAHA İstanbul’un Genel Sekreteri İlhami Keleş, ekonomiye kuvvet katacak önemli hamleler yaptıklarını söyledi. Keleş, savunma sanayiinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı kendilerine dert edindiklerini belirtti. “Savunma sanayiinde milli ve yerli üretimin ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak için çıktığımız yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Avrupa’nın en büyük ikinci kümelenmesi olarak üyelerimizle savunma sanayimizde bu zamana kadar birçok ilke imza attık” şeklinde konuştu.