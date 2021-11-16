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Teknoloji SAHA EXPO’da 123.5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı
Teknoloji

SAHA EXPO’da 123.5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı

Yurt içinden ve yurt dışından savunma ile havacılık firmalarını buluşturan SAHA EXPO’da atılan imzaların ekonomik karşılığı 123.5 milyon dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:14:00 -
SAHA EXPO’da 123.5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı

30 ülkeden 600’ü aşkın firmanın katıldığı fuarda 31 sözleşme, anlaşma ve protokol yapıldı.

Baykar, tarafından da yeni adımlar atıldı. Şirket yetkililerince önemli anlaşmalar paraflandı. Buna göre Muharip İnsansız Uçak Sistemi’nde (MİUS) Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich’in ürettiği AI-322F motoru kullanılacak.

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) için de Motor Sich’in MS500 Turboprop Motoru entegre edilerek alternatif oluşturulacak. Ayrıca Baykar ile ASELSAN arasında CATS elektro-optik sensör sistemine ilişkin sipariş anlaşması imzalandı.

Kritik iş birlikleri

HAVELSAN ise yazılım çözümleri ve insansız hava ile kara araçlarının kullanıldığı muharebe sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli iş birliklerine gitti. Bu kapsamda TÜBİTAK BİLGEM’in Yüksek Güçlü Lazer Sistemi’nin HAVELSAN ve Asisguard tarafından geliştirilen insansız kara ile hava araçlarına entegre edilmesi çerçevesinde yakın zamanda başlatılması planlanan çalışmalar için zemin oluşturuldu.

HAVELSAN, Kovan yerli kurumsal kaynak planlama (ERP) ürün ailesine yönelik iş modeli için de Bilge Adam Teknoloji, ETİYA ve BİLİN Yazılım’la iyi niyet anlaşması yaptı.

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